Картофель по-селянски: как правильно приготовить, чтобы он был хрустящим снаружи и мягким внутри

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Картофель по-селянски: как правильно приготовить, чтобы он был хрустящим снаружи и мягким внутри

Картофель по-селянски – очень простое и сытное блюдо, для приготовления которого нужно взять масло, специи и для запаха можно чеснок. Чтобы картофель был мягким внутри и хрустящим снаружи, его нужно перед запеканием немного отварить.

Домашний картофель по-селянски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом хрустящего запеченного картофеля по-селянски, со специями и маслом.

Рецепт картофеля
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Ингредиенты:

  • картофель
  • специи (паприка, соль, перец)
  • масло – 3 ст. л.
  • вода – 1,5 л

Способ приготовления:

1. Картофель помойте и порежьте ломтиками на 4 части. Воду доведите до кипения и переложите туда картофель, отварите 3-5 минут.

Вареный картофель

2. Воду слейте и к картофелю добавьте специи и масло.

Картофель со специями

3. Отправьте выпекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут.

Сколько готовить картофель

4. Для соуса: смешайте майонез с горчицей и добавьте сок лимона и натертый соленый огурец.

Готовый картофель с соусом

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