Картофель по-селянски: как правильно приготовить, чтобы он был хрустящим снаружи и мягким внутри
Картофель по-селянски – очень простое и сытное блюдо, для приготовления которого нужно взять масло, специи и для запаха можно чеснок. Чтобы картофель был мягким внутри и хрустящим снаружи, его нужно перед запеканием немного отварить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом хрустящего запеченного картофеля по-селянски, со специями и маслом.
Ингредиенты:
- картофель
- специи (паприка, соль, перец)
- масло – 3 ст. л.
- вода – 1,5 л
Способ приготовления:
1. Картофель помойте и порежьте ломтиками на 4 части. Воду доведите до кипения и переложите туда картофель, отварите 3-5 минут.
2. Воду слейте и к картофелю добавьте специи и масло.
3. Отправьте выпекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут.
4. Для соуса: смешайте майонез с горчицей и добавьте сок лимона и натертый соленый огурец.
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