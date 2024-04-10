Картофель по-селянски – очень простое и сытное блюдо, для приготовления которого нужно взять масло, специи и для запаха можно чеснок. Чтобы картофель был мягким внутри и хрустящим снаружи, его нужно перед запеканием немного отварить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом хрустящего запеченного картофеля по-селянски, со специями и маслом.

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Ингредиенты:

картофель

специи (паприка, соль, перец)

масло – 3 ст. л.

вода – 1,5 л

Способ приготовления:

1. Картофель помойте и порежьте ломтиками на 4 части. Воду доведите до кипения и переложите туда картофель, отварите 3-5 минут.

2. Воду слейте и к картофелю добавьте специи и масло.

3. Отправьте выпекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут.

4. Для соуса: смешайте майонез с горчицей и добавьте сок лимона и натертый соленый огурец.

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