Миллионы людей по всему миру обожают картофель по-селянски. Это замечательное блюдо, которое является легким в приготовлении, а также питательным и ароматным. Приготовить ее может даже начинающий, не умеющий готовить сложные блюда.

А еще, важной составляющей картофеля по-селянски является соус с которым он подается на стол. Конкретно от него зависит основной вкус блюда. Рецептом картофеля по-селянски со вкусным соусом в Instagram поделилась фудблогер Тати Чуднова.

Видео дня

Ингредиенты для картофеля

Картофель – 4-5 шт

Окроп

Соль

Сухой чеснок – 1 ч.л.

Красный перец – ½ ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Крахмал – 1 с.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Ингредиенты для соуса

Сметана – 3 ст.л.

Майонез – 1 ст.л.

Чеснок – 1 зуб

Зелень

Способ приготовления

1. Картофель нарезать на ломтики, промыть и залить кипятком. Посолить и накрыть крышкой. Оставить на 20 минут.

2. Слить воду из картофеля, добавить специи, крахмал, растительное масло и тщательно перемешать.

3. Выложить картофель на противень, застеленный пергаментом и выпекать при 200 градусах в течение 20-25 мин.

4. Для приготовления соуса нужно только объединить все его ингредиенты.

Также на OBOZ.UA можно найти и другие блюда из картофеля: