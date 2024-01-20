Картофель по-селянски с невероятным соусом: замечательное блюдо для вкусного обеда
Миллионы людей по всему миру обожают картофель по-селянски. Это замечательное блюдо, которое является легким в приготовлении, а также питательным и ароматным. Приготовить ее может даже начинающий, не умеющий готовить сложные блюда.
А еще, важной составляющей картофеля по-селянски является соус с которым он подается на стол. Конкретно от него зависит основной вкус блюда. Рецептом картофеля по-селянски со вкусным соусом в Instagram поделилась фудблогер Тати Чуднова.
Ингредиенты для картофеля
- Картофель – 4-5 шт
- Окроп
- Соль
- Сухой чеснок – 1 ч.л.
- Красный перец – ½ ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Крахмал – 1 с.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
Ингредиенты для соуса
- Сметана – 3 ст.л.
- Майонез – 1 ст.л.
- Чеснок – 1 зуб
- Зелень
Способ приготовления
1. Картофель нарезать на ломтики, промыть и залить кипятком. Посолить и накрыть крышкой. Оставить на 20 минут.
2. Слить воду из картофеля, добавить специи, крахмал, растительное масло и тщательно перемешать.
3. Выложить картофель на противень, застеленный пергаментом и выпекать при 200 градусах в течение 20-25 мин.
4. Для приготовления соуса нужно только объединить все его ингредиенты.
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