Картофель по-царски: как изысканно подать привычные продукты

Если вам уже надоели привычные блюда из картофеля, такие как пюре, деруны или фри, – стоит приготовить этот овощ по-царски. Это идеальная идея сытного обеда или изысканного ужина, а готовится очень просто. В основе сочное куриное мясо, много сыра и конечно же нереально вкусный картофель.

Идея приготовления опубликована на странице yaliya.g.1993 в Instagram.

Ингредиенты:

филе курицы – 500 г

картофель – 2-3 шт

майонез

сыр

соль и перец

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Способ приготовления:

1. Филе курицы нарезать толщиной 1 см.

2. Немного отбить, выложить в форму так, чтобы она накрыла все дно.

3. Добавить соль и перец.

4. Картофель нарезать толщиной 2 мм.

5. Посыпать специями, перемешать.

6. Выложить овощи на филе.

7. Полить майонезом, посыпать тертым сыром.

8. Накрыть фольгой, поместить в разогретую до 180-200 градусов духовку на 1 час.

9. Затем снять фольгу и готовить еще несколько минут для образования румяной корочки.

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