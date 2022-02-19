Картофель по-царски: как изысканно подать привычные продукты
Если вам уже надоели привычные блюда из картофеля, такие как пюре, деруны или фри, – стоит приготовить этот овощ по-царски. Это идеальная идея сытного обеда или изысканного ужина, а готовится очень просто. В основе сочное куриное мясо, много сыра и конечно же нереально вкусный картофель.
Идея приготовления опубликована на странице yaliya.g.1993 в Instagram.
Ингредиенты:
филе курицы – 500 г
картофель – 2-3 шт
майонез
сыр
соль и перец
Способ приготовления:
1. Филе курицы нарезать толщиной 1 см.
2. Немного отбить, выложить в форму так, чтобы она накрыла все дно.
3. Добавить соль и перец.
4. Картофель нарезать толщиной 2 мм.
5. Посыпать специями, перемешать.
6. Выложить овощи на филе.
7. Полить майонезом, посыпать тертым сыром.
8. Накрыть фольгой, поместить в разогретую до 180-200 градусов духовку на 1 час.
9. Затем снять фольгу и готовить еще несколько минут для образования румяной корочки.
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