Картофель с лисичками: как превратить простое блюдо в праздничное
Картофель с лисичками – это простое в приготовлении блюдо, которое может подаваться как к обычному столу, так и к праздничному. Дело в том, что любые лесные грибы придают блюду невероятный аромат и изысканность.
Как правильно приготовить картофель с грибами в Instagram рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Он отметил, что ароматные лисички в сочетании с картофелем создают настоящее гастрономическое чудо.
Ингредиенты
- Картофель
- Лисички
- Лук
- Чеснок
- Сметана
- Масло
- Соль
- Перец
- Укроп
Способ приготовления
1.Картофель очистить и отварить.
2. Лук, чеснок и укроп измельчаем, лисички чистим и режем при необходимости.
3. Масло топим на сковороде, преодолеваем лук, чеснок и обжариваем.
4. Добавляем лисички, соль, перец и обжариваем вместе с овощами.
5. Добавляем сметану и тушим до готовности. Добавляем измельченный укроп.
6. В другой сковороде жарим отварной картофель на разогретом масле.
7. Выкладываем в тарелку картофель, сверху готовые лисички и подаем к столу.
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