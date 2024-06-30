Картофель с лисичками – это простое в приготовлении блюдо, которое может подаваться как к обычному столу, так и к праздничному. Дело в том, что любые лесные грибы придают блюду невероятный аромат и изысканность.

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Как правильно приготовить картофель с грибами в Instagram рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Он отметил, что ароматные лисички в сочетании с картофелем создают настоящее гастрономическое чудо.

Ингредиенты

Картофель

Лисички

Лук

Чеснок

Сметана

Масло

Соль

Перец

Укроп

Способ приготовления

1.Картофель очистить и отварить.

2. Лук, чеснок и укроп измельчаем, лисички чистим и режем при необходимости.

3. Масло топим на сковороде, преодолеваем лук, чеснок и обжариваем.

4. Добавляем лисички, соль, перец и обжариваем вместе с овощами.

5. Добавляем сметану и тушим до готовности. Добавляем измельченный укроп.

6. В другой сковороде жарим отварной картофель на разогретом масле.

7. Выкладываем в тарелку картофель, сверху готовые лисички и подаем к столу.

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