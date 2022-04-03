Картофель в мундирах с начинкой из сельди: делимся рецептом самой вкусную закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
6,7 т.
Закуска из сельди и картофеля

Сельдь и картофель – два отличных ингредиента для приготовления очень мытных и вкусных блюд, среди которых салаты, бутерброды, зразы. Стоит отметить, что эти два продукта отлично сочетаются друг с другом.

Кулинар, фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом вкусного картофеля в мундирах с вкусной начинкой из сельди.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг

  • филе сельди – 150 г

  • маринованные грибы – 100 г

Сельдь для начинки
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  • сливочное масло – 50-70 г

  • синий лук – 1/2 шт.

  • лимонный сок – 1 ст. л.

Что приготовить из картофеля

  • растительное масло – 1-3 ст. л.

  • соль – по вкусу

  • зеленый лук – пучок

Способ приготовления:

1. Картофель помойте и высушите.

Картофель для запекания

2. Смажьте его растительным маслом и натрите солью.

Запеченный картофель

3. Далее переложите его в фольгу и запекайте при 200 С около 1 часа.

4. Начинка: мелко нарежьте лук, полейте лимонным соком, добавьте нарезанную небольшими кубиками сельдь и мелко нарезанные грибы, добавьте сметану, перемешайте.

Рецепт намазки на хлеб из сельди

5. Достаньте картофель, раздавите каждый немного вилкой, выложите во внутрь масло и начинку, сверху можно присыпать зеленым луком.

Намазка из сельди

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