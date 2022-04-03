Картофель в мундирах с начинкой из сельди: делимся рецептом самой вкусную закуски
Сельдь и картофель – два отличных ингредиента для приготовления очень мытных и вкусных блюд, среди которых салаты, бутерброды, зразы. Стоит отметить, что эти два продукта отлично сочетаются друг с другом.
Кулинар, фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом вкусного картофеля в мундирах с вкусной начинкой из сельди.
Ингредиенты:
картофель – 1 кг
филе сельди – 150 г
маринованные грибы – 100 г
сливочное масло – 50-70 г
синий лук – 1/2 шт.
лимонный сок – 1 ст. л.
растительное масло – 1-3 ст. л.
соль – по вкусу
зеленый лук – пучок
Способ приготовления:
1. Картофель помойте и высушите.
2. Смажьте его растительным маслом и натрите солью.
3. Далее переложите его в фольгу и запекайте при 200 С около 1 часа.
4. Начинка: мелко нарежьте лук, полейте лимонным соком, добавьте нарезанную небольшими кубиками сельдь и мелко нарезанные грибы, добавьте сметану, перемешайте.
5. Достаньте картофель, раздавите каждый немного вилкой, выложите во внутрь масло и начинку, сверху можно присыпать зеленым луком.
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