Сельдь и картофель – два отличных ингредиента для приготовления очень мытных и вкусных блюд, среди которых салаты, бутерброды, зразы. Стоит отметить, что эти два продукта отлично сочетаются друг с другом.

Кулинар, фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом вкусного картофеля в мундирах с вкусной начинкой из сельди.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

филе сельди – 150 г

маринованные грибы – 100 г

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сливочное масло – 50-70 г

синий лук – 1/2 шт.

лимонный сок – 1 ст. л.

растительное масло – 1-3 ст. л.

соль – по вкусу

зеленый лук – пучок

Способ приготовления:

1. Картофель помойте и высушите.

2. Смажьте его растительным маслом и натрите солью.

3. Далее переложите его в фольгу и запекайте при 200 С около 1 часа.

4. Начинка: мелко нарежьте лук, полейте лимонным соком, добавьте нарезанную небольшими кубиками сельдь и мелко нарезанные грибы, добавьте сметану, перемешайте.

5. Достаньте картофель, раздавите каждый немного вилкой, выложите во внутрь масло и начинку, сверху можно присыпать зеленым луком.

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