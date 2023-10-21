Для того, чтобы приготовить хачапури, не обязательно замешивать тесто. Его можно сделать в виде запеканки. В составе нет мяса, но блюдо получается очень сытное и бюджетное.

Идея приготовления сытной запеканки, как хачапури, опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Вы очень быстро сделаете такое блюдо и его хватит на всю семью.

Ингредиенты:

мягкий творог 100-150

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картофель – 1 кг

зеленый лук – 1/2 пучка

чеснок – 2 зубчика

масло – 40-50 мл

перец, соль

яйца – 3 шт

Способ приготовления:

1. Картофель нарезать кружочками.

2. Измельчить зелень.

3. Добавить в картофель.

4. Выжать чеснок.

5. Добавить специи.

6. Влить масло.

7. Хорошо перемешать.

8. Разложить картофель в форму частью по кругу, а часть внутрь.

9. Поставить запекаться 40-50 минут.

10. На большую терку натереть сыр.

11. Картошку вынуть, на середину выложить натертый сыр.

12. Выбить яйца и добавить специи.

13. Выпекать еще 10-15 минут.

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