Картофельная запеканка, как хачапури: вкуснее мясной
Для того, чтобы приготовить хачапури, не обязательно замешивать тесто. Его можно сделать в виде запеканки. В составе нет мяса, но блюдо получается очень сытное и бюджетное.
Идея приготовления сытной запеканки, как хачапури, опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Вы очень быстро сделаете такое блюдо и его хватит на всю семью.
Ингредиенты:
- мягкий творог 100-150
- картофель – 1 кг
- зеленый лук – 1/2 пучка
- чеснок – 2 зубчика
- масло – 40-50 мл
- перец, соль
- яйца – 3 шт
Способ приготовления:
1. Картофель нарезать кружочками.
2. Измельчить зелень.
3. Добавить в картофель.
4. Выжать чеснок.
5. Добавить специи.
6. Влить масло.
7. Хорошо перемешать.
8. Разложить картофель в форму частью по кругу, а часть внутрь.
9. Поставить запекаться 40-50 минут.
10. На большую терку натереть сыр.
11. Картошку вынуть, на середину выложить натертый сыр.
12. Выбить яйца и добавить специи.
13. Выпекать еще 10-15 минут.
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