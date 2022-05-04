Картофельная запеканка с пивом: оригинальный рецепт простого блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Вкусная запеканка из картофеля

Самый простой, бюджетный и вкусный продукт – картофель. Из него можно приготовить очень много вкусных и питательных блюд начиная от обычного пюре, заканчивая запеканками, зразами и пирогами.

Фудблогер Наталия (mrs.natalischka) поделилась в Instagram рецептом очень вкусной картофельной запеканки с соусом из пива и сыра.

Рецепт картофельной запеканки

Ингредиенты:

  • картофель – 2 кг

Картофель для блюда
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  • лук – 1 кг

  • масло – 200 г

Соус:

  • пиво – 1 стакан

Пиво для соуса

  • твердый сыр – 200 г

Смесь специй

  • соль, перец, чеснок, мускатный орех – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель почистите и нарежьте пластинами.

Как дома приготовить вкусную запеканку

2. Лук нашинкует и поджарьте на масле.

Домашняя запеканка

3. Соус: пиво смешайте со сметаной, посолите, добавьте перец, тертый мускатный орех, измельченный чеснок и тертый сыр.

Соус для блюда

4. В сотейник положите слоями картофель, лук, снова картофель, лук и залейте все соусом, запекайте 1,5-2 часа в духовке при 180 С.

Приготовление блюда

Подавать блюдо лучше всего горячим, со свежими овощами.

Готовая картофельная запеканка

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