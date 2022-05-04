Самый простой, бюджетный и вкусный продукт – картофель. Из него можно приготовить очень много вкусных и питательных блюд начиная от обычного пюре, заканчивая запеканками, зразами и пирогами.

Фудблогер Наталия (mrs.natalischka) поделилась в Instagram рецептом очень вкусной картофельной запеканки с соусом из пива и сыра.

Ингредиенты:

картофель – 2 кг

Видео дня

лук – 1 кг

масло – 200 г

Соус:

пиво – 1 стакан

твердый сыр – 200 г

соль, перец, чеснок, мускатный орех – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель почистите и нарежьте пластинами.

2. Лук нашинкует и поджарьте на масле.

3. Соус: пиво смешайте со сметаной, посолите, добавьте перец, тертый мускатный орех, измельченный чеснок и тертый сыр.

4. В сотейник положите слоями картофель, лук, снова картофель, лук и залейте все соусом, запекайте 1,5-2 часа в духовке при 180 С.

Подавать блюдо лучше всего горячим, со свежими овощами.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: