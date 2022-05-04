Картофельная запеканка с пивом: оригинальный рецепт простого блюда
Самый простой, бюджетный и вкусный продукт – картофель. Из него можно приготовить очень много вкусных и питательных блюд начиная от обычного пюре, заканчивая запеканками, зразами и пирогами.
Фудблогер Наталия (mrs.natalischka) поделилась в Instagram рецептом очень вкусной картофельной запеканки с соусом из пива и сыра.
Ингредиенты:
картофель – 2 кг
лук – 1 кг
масло – 200 г
Соус:
пиво – 1 стакан
твердый сыр – 200 г
соль, перец, чеснок, мускатный орех – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель почистите и нарежьте пластинами.
2. Лук нашинкует и поджарьте на масле.
3. Соус: пиво смешайте со сметаной, посолите, добавьте перец, тертый мускатный орех, измельченный чеснок и тертый сыр.
4. В сотейник положите слоями картофель, лук, снова картофель, лук и залейте все соусом, запекайте 1,5-2 часа в духовке при 180 С.
Подавать блюдо лучше всего горячим, со свежими овощами.
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