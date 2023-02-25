Домашние картофельники или картофельные зразы – это простая альтернатива пирогам и пирожкам. В основе блюда – самое простое картофельное тесто и сочная начинка: фарш, мясо, грибы или капуста.

Фудблогер Виталина vitala_foodblog с ником на своей странице в Instagram поделилась рецептом золотистых картофельных зразов с паштетом.

Ингредиенты:

картофель – 800 г

яйца – 2 шт

мука – 200 г

соль

Начинка:

домашний паштет из курицы

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лук – 2 шт

соль, перец

зелень

Способ приготовления:

1. В подсоленной воде отварить картофель и размять его.

2. Лук измельчить и поджарить до золотистости.

3. Измельчить зелень и добавить в паштет. Также добавить готовый жареный лук, соль и перец. Перемешать до однородности. Начинка готова.

4. К охлажденному картофелю добавить яйца, соль и муку. Замесить картофельное тесто.

5. Из теста сформировать колбаску и разделить на одинаковые части. В каждую из них завернуть начинку и сформировать пирожок.

6. Пожарить картофельные зразы.

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