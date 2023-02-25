Картофельники или зразы с начинкой: как приготовить сытное блюдо
Домашние картофельники или картофельные зразы – это простая альтернатива пирогам и пирожкам. В основе блюда – самое простое картофельное тесто и сочная начинка: фарш, мясо, грибы или капуста.
Фудблогер Виталина vitala_foodblog с ником на своей странице в Instagram поделилась рецептом золотистых картофельных зразов с паштетом.
Ингредиенты:
- картофель – 800 г
- яйца – 2 шт
- мука – 200 г
- соль
Начинка:
- домашний паштет из курицы
- лук – 2 шт
- соль, перец
- зелень
Способ приготовления:
1. В подсоленной воде отварить картофель и размять его.
2. Лук измельчить и поджарить до золотистости.
3. Измельчить зелень и добавить в паштет. Также добавить готовый жареный лук, соль и перец. Перемешать до однородности. Начинка готова.
4. К охлажденному картофелю добавить яйца, соль и муку. Замесить картофельное тесто.
5. Из теста сформировать колбаску и разделить на одинаковые части. В каждую из них завернуть начинку и сформировать пирожок.
6. Пожарить картофельные зразы.
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