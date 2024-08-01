Картофельники – это очень питательное и не сложное в приготовлении блюдо, вкус которого напрямую зависит от начинки. Обычно это блюдо готовят из свежего картофеля, но иногда можно использовать и вчерашнее пюре.

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Фудблогер с ником goptarenkonatali в Instagram показала, как она готовит картофельники и какую начинку использует. Как оказалось, это блюдо очень вкусно с печенью.

Ингредиенты для теста

Картофель очищенный – 600 гр

Сыр сулугуни – 90 гр

Мука – 4 ст.л. +2 ст.л. на присыпь

Яйца – 2 шт

Соль – по вкусу

Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Масло – для жарки

Ингредиенты для начинки

Печень куриная – 400-450 гр

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Способ приготовления

1.Печень моем и удаляем все лишнее.

2. Добавляем соль, перец, любимые приправы и обжариваем до готовности на сковороде с растительным маслом.

3. Лук нарезаем, морковь натираем на терке и обжариваем.

4. Печень измельчаем блендером или с помощью мясорубки. Приходим по вкусу солью и перцем.

5. Картофель отвариваем до готовности, разминаем и даем остыть.

6. Добавляем яйцо, муку, соль и сушеный чеснок и натертый на мелкой терке сыр. Все хорошо перемешиваем.

7. Немного влажными руками формируем картофельщик на ладони, внутрь кладем начинку.

8. Обваливаем в муке и поджариваем на разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон.

9. Выкладываем на бумажное полотенце.

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