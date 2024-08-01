Картофельники с печенью: как объединить два популярных ингредиента в одном блюде
Картофельники – это очень питательное и не сложное в приготовлении блюдо, вкус которого напрямую зависит от начинки. Обычно это блюдо готовят из свежего картофеля, но иногда можно использовать и вчерашнее пюре.
Фудблогер с ником goptarenkonatali в Instagram показала, как она готовит картофельники и какую начинку использует. Как оказалось, это блюдо очень вкусно с печенью.
Ингредиенты для теста
- Картофель очищенный – 600 гр
- Сыр сулугуни – 90 гр
- Мука – 4 ст.л. +2 ст.л. на присыпь
- Яйца – 2 шт
- Соль – по вкусу
- Сушеный чеснок – 1 ч.л.
- Масло – для жарки
Ингредиенты для начинки
- Печень куриная – 400-450 гр
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
Способ приготовления
1.Печень моем и удаляем все лишнее.
2. Добавляем соль, перец, любимые приправы и обжариваем до готовности на сковороде с растительным маслом.
3. Лук нарезаем, морковь натираем на терке и обжариваем.
4. Печень измельчаем блендером или с помощью мясорубки. Приходим по вкусу солью и перцем.
5. Картофель отвариваем до готовности, разминаем и даем остыть.
6. Добавляем яйцо, муку, соль и сушеный чеснок и натертый на мелкой терке сыр. Все хорошо перемешиваем.
7. Немного влажными руками формируем картофельщик на ладони, внутрь кладем начинку.
8. Обваливаем в муке и поджариваем на разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон.
9. Выкладываем на бумажное полотенце.
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