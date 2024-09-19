Картофельно-творожные галушки: как приготовить тесто, чтобы не слипались

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
9
Картофельно-творожные галушки: как приготовить тесто, чтобы не слипались

Галушки – это традиционное украинское основное блюдо, влюбившее в себя не один миллион людей. Попробовав только раз, у вас возникнет желание делать это снова и снова.

Видео дня

А для того чтобы постоянно наслаждаться этим блюдом, его следует уметь правильно готовить. Для этого на помощь придет рецепт картофельно-творожных галушек от фудблогера с ником cook_julija_simonchuk, который она представила в Instagram.

Картофельно-творожные галушки: как приготовить тесто, чтобы не слипались

Ингредиенты

  • Картофель – 800 гр
  • Кисломолочный творог – 450-500 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Мука – 250 гр
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу
  • Сало\бочек – для зажарки
  • Зеленый лук – для подачи

Способ приготовления

1. Картошку отварить в мундире, очистить и потереть на мелкую терку.

2. Добавить творог, яйца, соль, перец. Перемешайте тесто до однородности.

Картофельно-творожные галушки: как приготовить тесто, чтобы не слипались

3. Постепенно добавляем просеянную муку. Вымешиваем.

4. Отрываем кусок теста, формируем колбаску.

5. Разрезаем колбаску на куски и формируем из них шарики.

Картофельно-творожные галушки: как приготовить тесто, чтобы не слипались

6. Делаем углубление пальцем и отправляем в подсоленный кипяток вариться в течение 1-2 минут.

Картофельно-творожные галушки: как приготовить тесто, чтобы не слипались

7. Добавляем сливочное масло, присыпаем шкварками и зеленым луком.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты галушек:

Рецепты

Сейчас мы готовим

Все рецепты