Галушки – это традиционное украинское основное блюдо, влюбившее в себя не один миллион людей. Попробовав только раз, у вас возникнет желание делать это снова и снова.

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А для того чтобы постоянно наслаждаться этим блюдом, его следует уметь правильно готовить. Для этого на помощь придет рецепт картофельно-творожных галушек от фудблогера с ником cook_julija_simonchuk, который она представила в Instagram.

Ингредиенты

Картофель – 800 гр

Кисломолочный творог – 450-500 гр

Яйца – 2 шт

Мука – 250 гр

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Сало\бочек – для зажарки

Зеленый лук – для подачи

Способ приготовления

1. Картошку отварить в мундире, очистить и потереть на мелкую терку.

2. Добавить творог, яйца, соль, перец. Перемешайте тесто до однородности.

3. Постепенно добавляем просеянную муку. Вымешиваем.

4. Отрываем кусок теста, формируем колбаску.

5. Разрезаем колбаску на куски и формируем из них шарики.

6. Делаем углубление пальцем и отправляем в подсоленный кипяток вариться в течение 1-2 минут.

7. Добавляем сливочное масло, присыпаем шкварками и зеленым луком.

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