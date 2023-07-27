Картофельное пюре в ресторане – нежное, без комочков, имеет воздушную и легкую текстуру. Дома не всегда удается такое приготовить, но есть несколько приемов и секретов, которые в этом помогут.

Блогер Ник Есипенко (perekotykolya) на своей странице в Instagram рассказал, как готовят нежное картофельное пюре в лучших ресторанах и поделился некоторыми секретами идеального блюда.

Залогом удачного картофельного пюре являются качественные ингредиенты. Рестораны в этом случае используют все самое лучшее.

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Основные принципы и техники приготовления пюре:

1. Для начала картофель варят в кожуре, чтобы вода не проникала внутрь.

2. После варки картофель чистят в горячем виде и пропускают через кухонный прибор ricer – картофелерезку. Она напоминает пресс для чеснока, но в размерах немного больше.

3. Получившуюся массу выкладывают в кастрюлю и на слабом огне удаляют как можно больше влаги.

4. Сливочное масло должно быть холодным: чем холоднее масло, тем более пышная текстура пюре. Его нарезают маленькими кубиками и постепенно вмешивают в картофель.

5. Перед использованием молоко и сливки нагревают до горячего состояния и также вводят в картофель после масла.

6. Получившуюся картофельную массу перетирают через сито, а также взбивают венчиком, чтобы получить воздушную текстуру.

7. Как правило, в блюдо не добавляют перец.

8. Для блеска пюре дополняют оливковым маслом.

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