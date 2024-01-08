Картофельное пюре, как правило, вкусно только в горячем виде. Если оно остается на второй день – сразу отправляется в мусорку, потому что его уже никто не хочет есть. Но если воспользоваться следующей технологией – блюдо довольно долго останется вкусным и привлекательным.

Идеей приготовления картофельного пюре, которое вкусное даже на следующий день, поделилась фудблогер Альбина с ником albik.food в Instagram. Текстура получается очень пышной, потому что картофель сбивается миксером.

Ингредиенты:

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картофель – 1.5 кг

соль по вкусу – 1.5-2 ч.л.

сливочное масло – 100 г

молоко – 200 мл

Способ приготовления:

1. Очень мелко порезать картофель. Так он скорее приготовится и не будет комочков.

2. Варить около 40 минут на среднем огне без крышки, добавив соль.

3. Выключить огонь, когда картофель будет мягкий, немного помнуть толкушкой.

4. Нагреть молоко до горячего состояния.

5. Добавить в картофель вместе с маслом.

6. С помощью миксера сделать пюре.

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