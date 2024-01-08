Картофельное пюре, которое вкусное даже на второй день: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Картофельное пюре, которое вкусное даже на второй день: как приготовить

Картофельное пюре, как правило, вкусно только в горячем виде. Если оно остается на второй день – сразу отправляется в мусорку, потому что его уже никто не хочет есть. Но если воспользоваться следующей технологией – блюдо довольно долго останется вкусным и привлекательным.

Идеей приготовления картофельного пюре, которое вкусное даже на следующий день, поделилась фудблогер Альбина с ником albik.food в Instagram. Текстура получается очень пышной, потому что картофель сбивается миксером.

Картофельное пюре, которое вкусное даже на второй день: как приготовить

Ингредиенты:

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  • картофель – 1.5 кг
  • соль по вкусу – 1.5-2 ч.л.
  • сливочное масло – 100 г
  • молоко – 200 мл

Способ приготовления:

Картофельное пюре, которое вкусное даже на второй день: как приготовить

1. Очень мелко порезать картофель. Так он скорее приготовится и не будет комочков.

Картофельное пюре, которое вкусное даже на второй день: как приготовить

2. Варить около 40 минут на среднем огне без крышки, добавив соль.

3. Выключить огонь, когда картофель будет мягкий, немного помнуть толкушкой.

Картофельное пюре, которое вкусное даже на второй день: как приготовить

4. Нагреть молоко до горячего состояния.

Картофельное пюре, которое вкусное даже на второй день: как приготовить

5. Добавить в картофель вместе с маслом.

Картофельное пюре, которое вкусное даже на второй день: как приготовить

6. С помощью миксера сделать пюре.

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