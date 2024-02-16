Чтобы сэкономить время на приготовлении обеда – идеальным вариантом будет сделать запеканку. В ней можно совместить и гарнир, и мясо, а не делать все эти блюда по отдельности. Выходит достаточно сытно и точно хватит на всю семью.

Идея приготовления сытной запеканки с курицей, картофелем и грибами опубликована на кулинарной странице receptuk.ua в Instagram. Обязательно добавьте много сыра – так будет вкуснее.

Ингредиенты:

картофель – 6 шт

масло, сметана, соль для пюре

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куриное филе 1 шт

грибы шампиньоны – 250 г

лук – 1 шт

сливки 20% – 100 мл

твердый сыр – 200 г

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для пюре отварить картофель в подсоленной воде, слить воду, добавить сливочное масло, сметану.

2. Тем временем обжарить грибы с луком.

3. Посолить и поперчить по вкусу.

4. Курицу нарезать кубиками и пожарить до готовности.

5. Добавить сливки, грибы.

6. Протушить вместе все еще 2-3 минуты.

7. В форму выложить слоями пюре, курицу, творог и так до конца.

8. Запекать 15-20 минут при температуре 180 градусов.

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