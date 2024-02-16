Картофельное пюре, мясо и грибы в одном блюде: как приготовить элементарную запеканку для обеда
Чтобы сэкономить время на приготовлении обеда – идеальным вариантом будет сделать запеканку. В ней можно совместить и гарнир, и мясо, а не делать все эти блюда по отдельности. Выходит достаточно сытно и точно хватит на всю семью.
Идея приготовления сытной запеканки с курицей, картофелем и грибами опубликована на кулинарной странице receptuk.ua в Instagram. Обязательно добавьте много сыра – так будет вкуснее.
Ингредиенты:
- картофель – 6 шт
- масло, сметана, соль для пюре
- куриное филе 1 шт
- грибы шампиньоны – 250 г
- лук – 1 шт
- сливки 20% – 100 мл
- твердый сыр – 200 г
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для пюре отварить картофель в подсоленной воде, слить воду, добавить сливочное масло, сметану.
2. Тем временем обжарить грибы с луком.
3. Посолить и поперчить по вкусу.
4. Курицу нарезать кубиками и пожарить до готовности.
5. Добавить сливки, грибы.
6. Протушить вместе все еще 2-3 минуты.
7. В форму выложить слоями пюре, курицу, творог и так до конца.
8. Запекать 15-20 минут при температуре 180 градусов.
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