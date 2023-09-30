Картофельное пюре по-ирландски: что необычное добавляют в блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Картофельное пюре по-ирландски: что необычное добавляют в блюдо

В Ирландии также готовят картофельное пюре. Но там оно существенно отличается от нашего. В составе также есть привычное для нас масло, молоко и зелень. Сама же технология кардинально другая.

Идея приготовления ирландского картофельного пюре опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Блюдо получается по-особому мягким и нежным.

Картофельное пюре по-ирландски: что необычное добавляют в блюдо

Ингредиенты:

  • 1,2 кг картофеля
  • пучок зеленого лука
Видео дня
  • 350 г молока
  • 55-100 г сливочного масла
  • соль перец

Способ приготовления:

Картофельное пюре по-ирландски: что необычное добавляют в блюдо

1. Картофель почистить, промыть и отварить в подсоленной воде.

2. Лук мелко порезать, добавить в молоко.

Картофельное пюре по-ирландски: что необычное добавляют в блюдо

3. Поставить на огонь и довести до кипения.

4. Отставить, чтобы молоко пропиталось ароматами зелени.

Картофельное пюре по-ирландски: что необычное добавляют в блюдо

5. Готовый картофель измельчить в пюре, добавляя молоко с луком.

6. Добавить в пюре немного сливочного масла, соль и перец.

Картофельное пюре по-ирландски: что необычное добавляют в блюдо

7. При подаче разложить пюре по тарелкам, в центре сделать углубление и добавить кусочки сливочного масла.

Картофельное пюре по-ирландски: что необычное добавляют в блюдо

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты