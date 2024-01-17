Картофельное пюре по-новому: что добавить для лучшего вкуса
Если традиционное картофельное пюре надоело – воспользуйтесь следующей технологией. Именно так популярное блюдо готовят в Ирландии. Лук нужно нагреть вместе с молоком и влить эту массу в картофель.
Идея приготовления ирландского картофельного пюре "Чамп" опубликована на странице фудблогера с ником zefirka_recipes в Instagram. Текстура выходит очень нежной.
Ингредиенты:
- 700 г. картофеля
- пучок зеленого лука
- 250 г. молока
- 70 г. масла + для подачи
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Картофель почистить, промыть, порезать на 4 части и отварить до готовности в подсоленной воде.
2. Нужно выбирать именно тот картофель, выбирайте именно такой картофель, который идеально подходит для отваривания.
3. Тем временем мелко порезать лук, добавить молоко, поставить на огонь и довести до кипения.
4. Отставить, чтобы молоко пропиталось ароматом зелени.
5. Готовый картофель растолочь в пюре, добавляя молоко с луком.
6. Положить масло и взбить блендером (насадка венчиком).
7. При подаче выложить пюре на тарелку, в центре сделайте углубление и добавьте кусочек холодного масла. Оно будет постепенно растапливаться и попадать в каждую ложечку.
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