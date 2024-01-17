Картофельное пюре по-новому: что добавить для лучшего вкуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
333
Картофельное пюре по-новому: что добавить для лучшего вкуса

Если традиционное картофельное пюре надоело – воспользуйтесь следующей технологией. Именно так популярное блюдо готовят в Ирландии. Лук нужно нагреть вместе с молоком и влить эту массу в картофель.

Идея приготовления ирландского картофельного пюре "Чамп" опубликована на странице фудблогера с ником zefirka_recipes в Instagram. Текстура выходит очень нежной.

Картофельное пюре по-новому: что добавить для лучшего вкуса

Ингредиенты:

  • 700 г. картофеля
  • пучок зеленого лука
  • 250 г. молока
Видео дня
  • 70 г. масла + для подачи
  • соль, перец

Способ приготовления:

Картофельное пюре по-новому: что добавить для лучшего вкуса

1. Картофель почистить, промыть, порезать на 4 части и отварить до готовности в подсоленной воде.

2. Нужно выбирать именно тот картофель, выбирайте именно такой картофель, который идеально подходит для отваривания.

Картофельное пюре по-новому: что добавить для лучшего вкуса

3. Тем временем мелко порезать лук, добавить молоко, поставить на огонь и довести до кипения.

Картофельное пюре по-новому: что добавить для лучшего вкуса

4. Отставить, чтобы молоко пропиталось ароматом зелени.

Картофельное пюре по-новому: что добавить для лучшего вкуса

5. Готовый картофель растолочь в пюре, добавляя молоко с луком.

6. Положить масло и взбить блендером (насадка венчиком).

Картофельное пюре по-новому: что добавить для лучшего вкуса

7. При подаче выложить пюре на тарелку, в центре сделайте углубление и добавьте кусочек холодного масла. Оно будет постепенно растапливаться и попадать в каждую ложечку.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты