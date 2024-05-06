Картофельное пюре может быть не только отварное, но и запеченное. С золотистой корочкой блюдо будет гораздо вкуснее. Для нее вам понадобится тесто фило, а также много сыра.

Идея приготовления картофельного пюре под хрустящей корочкой опубликована на кулинарной странице hot_spicyua в Instagram. Получается полноценное блюдо, не требующее дополнений.

Ингредиенты:

картофель – 5 шт.

сливки или молоко – 100+50 мл.

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сливочное масло – 40 г

чеснок – 3 зубчика

шпинат – 70 г

яйца – 1 шт.

оливковое масло – 3 ст.л.

моцарелла – 200-300 г

тесто фило – 4 листа

сыр пармезан – 2 ст.л. (по желанию)

розмариновая соль (если вам не нравится розмарин – замените другой смесью трав)

Способ приготовления:

1. Слегка обжарить на 1 ст. оливкового масла чеснок и шпинат 1-2 минуты.

2. Отварить картофель, добавить сливки, масло и розмариновую соль.

3. Раздавить и немного взбить блендером. Добавить шпинат с чесноком.

4. В форму выложить слоями картофель, сыр, картофель, сыр.

5. Сделать смесь из яйца, 50 мл молока, 2 ст.л. растительного масла. Смазать тесто фило и выложить сверху.

6. По желанию посыпать пармезаном.

7. Отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 25 минут.

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