Картофельное пюре в духовке под хрустящей корочкой: как приготовить привычное блюдо по-новому
Картофельное пюре может быть не только отварное, но и запеченное. С золотистой корочкой блюдо будет гораздо вкуснее. Для нее вам понадобится тесто фило, а также много сыра.
Идея приготовления картофельного пюре под хрустящей корочкой опубликована на кулинарной странице hot_spicyua в Instagram. Получается полноценное блюдо, не требующее дополнений.
Ингредиенты:
- картофель – 5 шт.
- сливки или молоко – 100+50 мл.
- сливочное масло – 40 г
- чеснок – 3 зубчика
- шпинат – 70 г
- яйца – 1 шт.
- оливковое масло – 3 ст.л.
- моцарелла – 200-300 г
- тесто фило – 4 листа
- сыр пармезан – 2 ст.л. (по желанию)
- розмариновая соль (если вам не нравится розмарин – замените другой смесью трав)
Способ приготовления:
1. Слегка обжарить на 1 ст. оливкового масла чеснок и шпинат 1-2 минуты.
2. Отварить картофель, добавить сливки, масло и розмариновую соль.
3. Раздавить и немного взбить блендером. Добавить шпинат с чесноком.
4. В форму выложить слоями картофель, сыр, картофель, сыр.
5. Сделать смесь из яйца, 50 мл молока, 2 ст.л. растительного масла. Смазать тесто фило и выложить сверху.
6. По желанию посыпать пармезаном.
7. Отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 25 минут.
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