Картофельное пюре в духовке под хрустящей корочкой: как приготовить привычное блюдо по-новому

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Картофельное пюре в духовке под хрустящей корочкой: как приготовить привычное блюдо по-новому

Картофельное пюре может быть не только отварное, но и запеченное. С золотистой корочкой блюдо будет гораздо вкуснее. Для нее вам понадобится тесто фило, а также много сыра.

Идея приготовления картофельного пюре под хрустящей корочкой опубликована на кулинарной странице hot_spicyua в Instagram. Получается полноценное блюдо, не требующее дополнений.

Картофельное пюре в духовке под хрустящей корочкой: как приготовить привычное блюдо по-новому

Ингредиенты:

  • картофель – 5 шт.
  • сливки или молоко – 100+50 мл.
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  • сливочное масло – 40 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • шпинат – 70 г
  • яйца – 1 шт.
  • оливковое масло – 3 ст.л.
  • моцарелла – 200-300 г
  • тесто фило – 4 листа
  • сыр пармезан – 2 ст.л. (по желанию)
  • розмариновая соль (если вам не нравится розмарин – замените другой смесью трав)

Способ приготовления:

Картофельное пюре в духовке под хрустящей корочкой: как приготовить привычное блюдо по-новому

1. Слегка обжарить на 1 ст. оливкового масла чеснок и шпинат 1-2 минуты.

2. Отварить картофель, добавить сливки, масло и розмариновую соль.

Картофельное пюре в духовке под хрустящей корочкой: как приготовить привычное блюдо по-новому

3. Раздавить и немного взбить блендером. Добавить шпинат с чесноком.

4. В форму выложить слоями картофель, сыр, картофель, сыр.

Картофельное пюре в духовке под хрустящей корочкой: как приготовить привычное блюдо по-новому

5. Сделать смесь из яйца, 50 мл молока, 2 ст.л. растительного масла. Смазать тесто фило и выложить сверху.

Картофельное пюре в духовке под хрустящей корочкой: как приготовить привычное блюдо по-новому

6. По желанию посыпать пармезаном.

Картофельное пюре в духовке под хрустящей корочкой: как приготовить привычное блюдо по-новому

7. Отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 25 минут.

Картофельное пюре в духовке под хрустящей корочкой: как приготовить привычное блюдо по-новому

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