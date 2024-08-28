Картофельные гомбовцы со сливами: аутентичное блюдо с новым вкусом
Гомбовцы – это старинный украинский десерт, который готовится с разными видами начинки на пару или в кипятке. Он очень популярен в Прикарпатье, а в Закарпатье его подают практически в каждом доме.
Это довольно бюджетное блюдо, так как готовится из картофельного теста и с начинкой по вкусу. Фудблогер Мария Тегза в Instagram рассказала, как она готовит гомбовцы по сливам. В результате получилось невероятно вкусное аутентичное блюдо с совершенно новым вкусом.
Ингредиенты
- Картофельное пюре – 600 гр
- Яйцо – 1 шт
- Мука – 180-200 гр
- Сливы – 12-15 шт
- Масло – 15 гр
- Манка – 4-5 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
Способ приготовления
1. Картофель отвариваем до готовности, сливаем воду и превращаем в пюре.
2. Смешиваем пюре, яйцо и муку, замесим тесто.
3. Внутрь каждого кусочка ставим сливу и формируем шарики.
4. Доводим воду до кипения, добавляем ложку соли и ставим варить в нее гомбовцы.
5. На сковороде растапливаем кусок сливочного масла и добавляем к нему манную крупу.
6. Обжариваем до золотистости и добавляем 60-70 мл воды.
7. Хорошо перемешиваем и тушим, пока манка станет снова сухой.
8. Когда готовое пересыпаем в мисочку и добавляем сахар.
9. Засыпаем готовые гомбовцы смесью из манки и подаем к столу со сметаной.
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