Гомбовцы – это старинный украинский десерт, который готовится с разными видами начинки на пару или в кипятке. Он очень популярен в Прикарпатье, а в Закарпатье его подают практически в каждом доме.

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Это довольно бюджетное блюдо, так как готовится из картофельного теста и с начинкой по вкусу. Фудблогер Мария Тегза в Instagram рассказала, как она готовит гомбовцы по сливам. В результате получилось невероятно вкусное аутентичное блюдо с совершенно новым вкусом.

Ингредиенты

Картофельное пюре – 600 гр

Яйцо – 1 шт

Мука – 180-200 гр

Сливы – 12-15 шт

Масло – 15 гр

Манка – 4-5 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Картофель отвариваем до готовности, сливаем воду и превращаем в пюре.

2. Смешиваем пюре, яйцо и муку, замесим тесто.

3. Внутрь каждого кусочка ставим сливу и формируем шарики.

4. Доводим воду до кипения, добавляем ложку соли и ставим варить в нее гомбовцы.

5. На сковороде растапливаем кусок сливочного масла и добавляем к нему манную крупу.

6. Обжариваем до золотистости и добавляем 60-70 мл воды.

7. Хорошо перемешиваем и тушим, пока манка станет снова сухой.

8. Когда готовое пересыпаем в мисочку и добавляем сахар.

9. Засыпаем готовые гомбовцы смесью из манки и подаем к столу со сметаной.

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