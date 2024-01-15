Картофельные клецки с курицей и грибами: питательное и легкое в приготовлении блюдо
Вообще галушки это блюдо, которое готовится из вареного теста и не имеет начинки. Однако искусные хозяйки уже давно усовершенствовали рецепт и начали подавать их на стол в разных вариациях. И теперь на столе могут появляться разнообразные блюда под названием "галушки", которые объединяет только одно: наличие вареного теста.
К примеру, в тесто можно добавлять картофель и делать галушки с начинкой. Таким образом получатся картофельные галушки, например, с курицей. А если сверху украсить грибами, то получится блюдо, рецепт которого в Instagram недавно опубликовала фудблогер и кулинар Лиза Глинская. Этот рецепт действительно достоин внимания.
Ингредиенты для теста
- Картофель – 1 кг
- Яйца – 2 шт
- Мука – 180 гр
- Мука для формирования галушек
Ингредиенты для начинки
- Куриный фарш – 200 гр
- Лук – 1 шт
- Соль
- Перец
- Масло
Ингредиенты для поджарки
- Грибы – 300 гр
- Лук – 1 шт
- Соль
- Масло
Способ приготовления
1.Отварить очищенный картофель и сделать из него пюре без добавления сливочного масла и молока.
2. Лук, куриный фарш, соль и перец обжарить на небольшом количестве растительного масла. Начинка готова.
3. Все ингредиенты для поджарки также обжарить на сковороде.
4. Когда толченый картофель полностью остынет, переходим к затворению теста, добавляя в него все ингредиенты.
5. Берем небольшой кусок теста, присыпаем стол мукой.
6. Формируем из теста колбаску и разрезаем на небольшие куски.
7. В каждый кусок добавляем начинку и формируем галушки.
8. Отваривать клецки следует в подсоленной воде в течение 2-3 минут после их поднятия на поверхность и закипания воды.
9. Подавали с поджаркой.
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