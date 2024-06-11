Картофельные крокеты с пармезаном: готовим необычный гарнир

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
138
Картофельные крокеты с пармезаном: готовим необычный гарнир

Из картофеля можно приготовить множество блюд. Каждая из них будет по-своему вкусной и найдет своего ценителя.

А вот шеф-повар Эктор Хименес-Браво предложил такой рецепт приготовления картофеля, который точно понравится всем. В Instagram он рассказал, как из этого овоща приготовить крокеты с пармезаном.

Картофельные крокеты с пармезаном: готовим необычный гарнир

Ингредиенты

  • Картофель
  • Пармезан
  • Мука
  • Зелень
  • Масло для фритюра

Способ приготовления

1. Картошку отварить. И с помощью кухонной машины сделать пюре.

2. Сыр натереть, зелень измельчить и добавить в картофель.

Картофельные крокеты с пармезаном: готовим необычный гарнир

3. Добавить муку и перемешать до однородности.

4. Сформировать маленькие шарики.

Картофельные крокеты с пармезаном: готовим необычный гарнир

5. Обжарить до золотистого цвета.

Картофельные крокеты с пармезаном: готовим необычный гарнир

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