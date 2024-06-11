Картофельные крокеты с пармезаном: готовим необычный гарнир
Из картофеля можно приготовить множество блюд. Каждая из них будет по-своему вкусной и найдет своего ценителя.
А вот шеф-повар Эктор Хименес-Браво предложил такой рецепт приготовления картофеля, который точно понравится всем. В Instagram он рассказал, как из этого овоща приготовить крокеты с пармезаном.
Ингредиенты
- Картофель
- Пармезан
- Мука
- Зелень
- Масло для фритюра
Способ приготовления
1. Картошку отварить. И с помощью кухонной машины сделать пюре.
2. Сыр натереть, зелень измельчить и добавить в картофель.
3. Добавить муку и перемешать до однородности.
4. Сформировать маленькие шарики.
5. Обжарить до золотистого цвета.
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