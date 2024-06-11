Из картофеля можно приготовить множество блюд. Каждая из них будет по-своему вкусной и найдет своего ценителя.

А вот шеф-повар Эктор Хименес-Браво предложил такой рецепт приготовления картофеля, который точно понравится всем. В Instagram он рассказал, как из этого овоща приготовить крокеты с пармезаном.

Ингредиенты

Картофель

Пармезан

Мука

Зелень

Масло для фритюра

Способ приготовления

1. Картошку отварить. И с помощью кухонной машины сделать пюре.

2. Сыр натереть, зелень измельчить и добавить в картофель.

3. Добавить муку и перемешать до однородности.

4. Сформировать маленькие шарики.

5. Обжарить до золотистого цвета.

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