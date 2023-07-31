Картофельное пюре можно есть не только самостоятельно, но и использовать для приготовления других блюд. К примеру, крокетов – вкусных жареных шариков с начинкой. Они идеально подойдут на перекус, а также в качестве закуски на праздничный стол.

Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом картофельных крокетов с сыром, которые готовятся из пюре.

Ингредиенты:

картофельное пюре – 500-600 г

яйца – 1 шт

мука – 2 ст. л.

сушеный чеснок – 1\2 ч. л.

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копченая паприка – 1 ч. л.

твердый сыр – 100-150 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно отварить картофель на пюре или использовать уже готовое, подойдет даже вчерашнее.

2. К пюре добавить яйца, чеснок, паприку и муку. Все тщательно перемешать.

3. Сыр натереть на терке и добавить в массу. Перемешать.

4. Из полученного теста сформировать шарики. Каждый шарик обвалять сначала в яйце, затем – сухарях.

5. Пожарить крокеты с обеих сторон до готовности. Приятного аппетита!

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