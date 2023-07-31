Картофельные крокеты с сыром: как приготовить вкусные жареные пирожки на перекус
Картофельное пюре можно есть не только самостоятельно, но и использовать для приготовления других блюд. К примеру, крокетов – вкусных жареных шариков с начинкой. Они идеально подойдут на перекус, а также в качестве закуски на праздничный стол.
Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом картофельных крокетов с сыром, которые готовятся из пюре.
Ингредиенты:
- картофельное пюре – 500-600 г
- яйца – 1 шт
- мука – 2 ст. л.
- сушеный чеснок – 1\2 ч. л.
- копченая паприка – 1 ч. л.
- твердый сыр – 100-150 г
Способ приготовления:
1. Для начала нужно отварить картофель на пюре или использовать уже готовое, подойдет даже вчерашнее.
2. К пюре добавить яйца, чеснок, паприку и муку. Все тщательно перемешать.
3. Сыр натереть на терке и добавить в массу. Перемешать.
4. Из полученного теста сформировать шарики. Каждый шарик обвалять сначала в яйце, затем – сухарях.
5. Пожарить крокеты с обеих сторон до готовности. Приятного аппетита!
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