Картофельные оладьи из пюре на обед

Если вы хотите приготовить вкусный и сытный обед быстро, идеальным вариантом станут – картофельные оладьи. Ведь готовятся они просто элементарно и плюс – из минимальным использованием ингредиентов.

Редакция FoodOboz делится с вами идеальным вариантом быстрого и вкусного обеда из картошки, который точно станет вашим фаворитом.

Прежде всего стоит отметить, что картошка – универсальный продукт из которого можно готовить вкуснейшие блюда, например, картофельные ньокки с сыром и шпинатом, пироги с мясом и картофелем, зразы с грибами на основе картофельного теста, а также вкусно запекать в духовке и жарить на сковороде.

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Вкусный вариант обеда – картофельные оладьи, рецепт:

Ингредиенты:

картошка – 5 шт.

яйца – 1 шт.

пшеничная мука – 2 ст. л.

растительное масло – 2 ст. л.

чеснок – 1-2 зуб.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте, почистите картошку, отварите и сделайте пюре, дайте ему полностью остыть. В отдельной миске смешайте картошку с яйцом, мукой, измельченным чесноком, солью, перцем, все тщательно перемешайте. На разогретую сковороду налейте растительное мало, выложите оладьи, жарьте до золотистости с двух сторон.

Лучше всего оладьи есть горячими, со сметаной и зеленью.

Стоит отметить, что в тесто можно также добавить мясной фарш, рыбу, шпинат – от этого их вкус будет только лучше.

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