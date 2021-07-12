Картофельные оладьи из пюре на обед
Если вы хотите приготовить вкусный и сытный обед быстро, идеальным вариантом станут – картофельные оладьи. Ведь готовятся они просто элементарно и плюс – из минимальным использованием ингредиентов.
Редакция FoodOboz делится с вами идеальным вариантом быстрого и вкусного обеда из картошки, который точно станет вашим фаворитом.
Прежде всего стоит отметить, что картошка – универсальный продукт из которого можно готовить вкуснейшие блюда, например, картофельные ньокки с сыром и шпинатом, пироги с мясом и картофелем, зразы с грибами на основе картофельного теста, а также вкусно запекать в духовке и жарить на сковороде.
Вкусный вариант обеда – картофельные оладьи, рецепт:
Ингредиенты:
картошка – 5 шт.
яйца – 1 шт.
пшеничная мука – 2 ст. л.
растительное масло – 2 ст. л.
чеснок – 1-2 зуб.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте, почистите картошку, отварите и сделайте пюре, дайте ему полностью остыть.
В отдельной миске смешайте картошку с яйцом, мукой, измельченным чесноком, солью, перцем, все тщательно перемешайте.
На разогретую сковороду налейте растительное мало, выложите оладьи, жарьте до золотистости с двух сторон.
Лучше всего оладьи есть горячими, со сметаной и зеленью.
Стоит отметить, что в тесто можно также добавить мясной фарш, рыбу, шпинат – от этого их вкус будет только лучше.
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