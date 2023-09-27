Если вам надоели классические деруны, в основу можно добавить например, грибы, мясной фарш, бобовые, кукурузу и они приобретут совершенно иной вкус. Для того, чтобы блюда из картофеля не стали при жарке темными, обязательно нужно добавить лук или луковый сок.

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом картофельных оладий с кукурузой, которые будут по вкусу лучше, чем деруны.

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Ингредиенты:

картофель – 3-4 шт.

кукуруза (можно консервированную или вареную) – 20-30 г

яйца – 1 шт.

по 1 ч. л. муки и крахмала (или только муки)

соль, перец – по вкусу

Соус:

йогурт – 200 г

рикотта – 200 г

лук белый – 1 шт.

цедра лимона

соль, перец – по вкусу

Дополнительно:

оливковое масло для подачи

Способ приготовления:

1. Картофель натрите и отожмите всю лишнюю жидкость.

2. Добавьте кукурузу, яйцо, соль, перец и перемешайте.

3. Пожарьте с двух сторон до золотистости, по 1-2 минуты.

4. Соус: смешайте все ингредиенты для соуса, добавьте порезанный мелко лук и тертую цедру.

Подавайте с соусом, будет очень вкусно!

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