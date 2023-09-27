Картофельные оладьи с кукурузой: вкуснее, чем деруны
Если вам надоели классические деруны, в основу можно добавить например, грибы, мясной фарш, бобовые, кукурузу и они приобретут совершенно иной вкус. Для того, чтобы блюда из картофеля не стали при жарке темными, обязательно нужно добавить лук или луковый сок.
Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом картофельных оладий с кукурузой, которые будут по вкусу лучше, чем деруны.
Ингредиенты:
- картофель – 3-4 шт.
- кукуруза (можно консервированную или вареную) – 20-30 г
- яйца – 1 шт.
- по 1 ч. л. муки и крахмала (или только муки)
- соль, перец – по вкусу
Соус:
- йогурт – 200 г
- рикотта – 200 г
- лук белый – 1 шт.
- цедра лимона
- соль, перец – по вкусу
Дополнительно:
- оливковое масло для подачи
Способ приготовления:
1. Картофель натрите и отожмите всю лишнюю жидкость.
2. Добавьте кукурузу, яйцо, соль, перец и перемешайте.
3. Пожарьте с двух сторон до золотистости, по 1-2 минуты.
4. Соус: смешайте все ингредиенты для соуса, добавьте порезанный мелко лук и тертую цедру.
Подавайте с соусом, будет очень вкусно!
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