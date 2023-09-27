Картофельные оладьи с кукурузой: вкуснее, чем деруны

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт картофельных оладий

Если вам надоели классические деруны, в основу можно добавить например, грибы, мясной фарш, бобовые, кукурузу и они приобретут совершенно иной вкус. Для того, чтобы блюда из картофеля не стали при жарке темными, обязательно нужно добавить лук или луковый сок. 

Вкусные домашние деруны

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом картофельных оладий с кукурузой, которые будут по вкусу лучше, чем деруны

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • картофель – 3-4 шт. 
  • кукуруза (можно консервированную или вареную) – 20-30 г
  • яйца – 1 шт. 
  • по 1 ч. л. муки и крахмала (или только муки)
  • соль, перец – по вкусу 

Соус: 

  • йогурт – 200 г
  • рикотта – 200 г
  • лук белый – 1 шт. 
  • цедра лимона 
  • соль, перец – по вкусу 

Дополнительно:

  • оливковое масло для подачи

Способ приготовления: 

1. Картофель натрите и отожмите всю лишнюю жидкость. 

2. Добавьте кукурузу, яйцо, соль, перец и перемешайте. 

Основа для оладий

3. Пожарьте с двух сторон до золотистости, по 1-2 минуты. 

Сколько жарить оладьи

4. Соус: смешайте все ингредиенты для соуса, добавьте порезанный мелко лук и тертую цедру. 

Соус для блюда

Подавайте с соусом, будет очень вкусно!

Готовые картофельные оладьи

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