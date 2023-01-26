Палюшки – это сытное блюдо украинской кухни, основой которого является картофельное пюре. По виду и по способу приготовления они чем-то напоминают соленые ленивые вареники, которые можно делать с начинкой: мясом, фаршем или сыром.

Фудблогер Ирина Козачук (irina_kozachuk_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельных палюшек, которые можно подавать с вкусной подливой из грибов и курицы.

Ингредиенты:

картофель – 2 шт

яйца – 1 шт

соль – 0,5 ч. л.

мука – 130-150 г

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Подливка:

куриное филе – 1 шт

шампиньоны – 150 г

лук – 1 шт

сливки – 200 мл

соль, перец

Способ приготовления:

1. Картошку отварить в мундире, после натереть на крупной терке.

2. К картофелю добавить соль и яйцо. Перемешать.

3. Постепенно добавить муку и замесить картофельное тесто. Разделить его на 4 части, каждую из которых раскатать и порезать полосками. Сформировать палюшки.

4. Отварить палюшки.

5. Для приготовления подливы нужно нарезать филе кубиками и жарить в течение 3-4 минут на хорошо разогретой сковороде.

6. Порезать пополам шампиньоны и добавить к филе. Жарить до испарения воды.

7. Измельчить и добавить лук, жарить еще несколько минут.

8. Добавить соль, перец, сливки. Готовить несколько минут и снять с огня.

9. Подавать палюшики с подливой, посыпав зеленью.

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