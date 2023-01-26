Картофельные палюшки по-новому: как необычно и вкусно приготовить блюдо
Палюшки – это сытное блюдо украинской кухни, основой которого является картофельное пюре. По виду и по способу приготовления они чем-то напоминают соленые ленивые вареники, которые можно делать с начинкой: мясом, фаршем или сыром.
Фудблогер Ирина Козачук (irina_kozachuk_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельных палюшек, которые можно подавать с вкусной подливой из грибов и курицы.
Ингредиенты:
- картофель – 2 шт
- яйца – 1 шт
- соль – 0,5 ч. л.
- мука – 130-150 г
Подливка:
- куриное филе – 1 шт
- шампиньоны – 150 г
- лук – 1 шт
- сливки – 200 мл
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Картошку отварить в мундире, после натереть на крупной терке.
2. К картофелю добавить соль и яйцо. Перемешать.
3. Постепенно добавить муку и замесить картофельное тесто. Разделить его на 4 части, каждую из которых раскатать и порезать полосками. Сформировать палюшки.
4. Отварить палюшки.
5. Для приготовления подливы нужно нарезать филе кубиками и жарить в течение 3-4 минут на хорошо разогретой сковороде.
6. Порезать пополам шампиньоны и добавить к филе. Жарить до испарения воды.
7. Измельчить и добавить лук, жарить еще несколько минут.
8. Добавить соль, перец, сливки. Готовить несколько минут и снять с огня.
9. Подавать палюшики с подливой, посыпав зеленью.
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