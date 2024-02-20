Из картофеля можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, начиная от пюре, тушеного картофеля с овощами и мясом, а также из него можно делать зразы, пироги, вареники.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных пирожков на картофельном тесте с твердым сыром внутри.

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Ингредиенты:

картофель – 500 г

крахмал – 80 г

сыр – по желанию

Способ приготовления:

1. Отварите картофель и сделайте пюре, добавьте соль, крахмал. Хорошо перемешайте, замесите тесто.

2. Разделите тесто на 9-10 частей, в центр каждого кусочка по желанию выложите сыр, заверните края.

3. Обжарьте с обеих сторон на растительном масле 5-7 минут. Или можете запечь в духовке при 200 С – 15 минут.

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