Картофельные пирожки из двух ингредиентов за 10 минут: готовятся без яиц и муки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Из картофеля можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, начиная от пюре, тушеного картофеля с овощами и мясом, а также из него можно делать зразы, пироги, вареники. 

Картофельные пирожки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных пирожков на картофельном тесте с твердым сыром внутри. 

Рецепт пирожков
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Ингредиенты: 

  • картофель – 500 г
  • крахмал – 80 г
  • сыр – по желанию

Способ приготовления:

1. Отварите картофель и сделайте пюре, добавьте соль, крахмал. Хорошо перемешайте, замесите тесто.

Картофельное тесто для пирожков

2. Разделите тесто на 9-10 частей, в центр каждого кусочка по желанию выложите сыр, заверните края.

Сырная начинка

3. Обжарьте с обеих сторон на растительном масле 5-7 минут. Или можете запечь в духовке при 200 С – 15 минут.

Готовые пирожки

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