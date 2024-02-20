Видео дня
Картофельные пирожки из двух ингредиентов за 10 минут: готовятся без яиц и муки
Из картофеля можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, начиная от пюре, тушеного картофеля с овощами и мясом, а также из него можно делать зразы, пироги, вареники.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных пирожков на картофельном тесте с твердым сыром внутри.
Ингредиенты:
- картофель – 500 г
- крахмал – 80 г
- сыр – по желанию
Способ приготовления:
1. Отварите картофель и сделайте пюре, добавьте соль, крахмал. Хорошо перемешайте, замесите тесто.
2. Разделите тесто на 9-10 частей, в центр каждого кусочка по желанию выложите сыр, заверните края.
3. Обжарьте с обеих сторон на растительном масле 5-7 минут. Или можете запечь в духовке при 200 С – 15 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: