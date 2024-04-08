Картофельные пицца-мафины: когда хочется чего-нибудь вкусного вместо привычных гарниров
Когда привычные каши, макароны или запеченный картофель сидят уже поперек горла, стоит разнообразить свои гарниры чем-то интересным. В таком случае следует обратить внимание на рецепт, представленный в данной статье.
Речь идет о картофельных пицца-мафинах, блюде, которое готовится очень легко и поразит самых требовательных гурманов. Ее рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona.
Ингредиенты
- Картофель – 6 шт
- Ветчина
- Колбаса салями
- Моцарелла
- Сметана – 6 ч.л.
- Томатный соус – 6 ч.л.
- Соль
- Перец
- Масло
Способ приготовления
1.Картофель отвариваем до готовности в мундирах и выкладываем в форму для мафинов.
2. Добавляем соль, перец и растительное масло.
3. С помощью рюмки делаем углубление в картофеле.
4. Добавляем сыр, томатный соус, далее колбасу и ветчину, сметану и посыпаем еще сыром.
5. Выпекаем при температуре 190 градусов 15-20 минут и подаем на стол. Кстати, начинку можно использовать любую.
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