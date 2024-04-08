Когда привычные каши, макароны или запеченный картофель сидят уже поперек горла, стоит разнообразить свои гарниры чем-то интересным. В таком случае следует обратить внимание на рецепт, представленный в данной статье.

Речь идет о картофельных пицца-мафинах, блюде, которое готовится очень легко и поразит самых требовательных гурманов. Ее рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona.

Ингредиенты

Картофель – 6 шт

Ветчина

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Колбаса салями

Моцарелла

Сметана – 6 ч.л.

Томатный соус – 6 ч.л.

Соль

Перец

Масло

Способ приготовления

1.Картофель отвариваем до готовности в мундирах и выкладываем в форму для мафинов.

2. Добавляем соль, перец и растительное масло.

3. С помощью рюмки делаем углубление в картофеле.

4. Добавляем сыр, томатный соус, далее колбасу и ветчину, сметану и посыпаем еще сыром.

5. Выпекаем при температуре 190 градусов 15-20 минут и подаем на стол. Кстати, начинку можно использовать любую.

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