Картофельные трубочки из лаваша: как сделать элементарное блюдо за считанные минуты

Лаваш и картофель – взрывное сочетание, из которого можно сделать настоящий кулинарный шедевр. Такие трубочки станут великолепной закуской и для праздничного стола, и для обычного обеденного перекуса. Технология изготовления достаточно элементарная и не требует много времени.

Идея приготовления опубликована на странице mari.namikheeva651 в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 540 г (в очищенном виде)

зелень – 20 г

сыр – 60 г

сметана 15% – 25 г

лаваш – 165 г (1 лист)

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сливочное масло – 5 г

соль – по вкусу

яйца – 1 шт

кунжут для украшения

⠀Способ приготовления:

1. Картошку отварить, слить воду.

2. Добавить зелень, сметану, белок, яйца, растительное масло.

3. Лист лаваша разрезать на 5 полос. Распределить картофель, положить кусочки сыра и завернуть в рулетики.

4. Смазать желтком, посыпать кунжутом и выпекать до румяной корочке при температуре 180 градусов.

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