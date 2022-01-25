Картофельные трубочки из лаваша: как сделать элементарное блюдо за считанные минуты
Лаваш и картофель – взрывное сочетание, из которого можно сделать настоящий кулинарный шедевр. Такие трубочки станут великолепной закуской и для праздничного стола, и для обычного обеденного перекуса. Технология изготовления достаточно элементарная и не требует много времени.
Идея приготовления опубликована на странице mari.namikheeva651 в Instagram.
Ингредиенты:
картофель – 540 г (в очищенном виде)
зелень – 20 г
сыр – 60 г
сметана 15% – 25 г
лаваш – 165 г (1 лист)
сливочное масло – 5 г
соль – по вкусу
яйца – 1 шт
кунжут для украшения
⠀Способ приготовления:
1. Картошку отварить, слить воду.
2. Добавить зелень, сметану, белок, яйца, растительное масло.
3. Лист лаваша разрезать на 5 полос. Распределить картофель, положить кусочки сыра и завернуть в рулетики.
4. Смазать желтком, посыпать кунжутом и выпекать до румяной корочке при температуре 180 градусов.
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