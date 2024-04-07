Картофельные вафли-деруны: идеальны для завтрака или перекуса.
Картофельные вафли-деруны станут отличной основой для питательного и вкусного завтрака, или же для качественного перекуса. Они очень легко готовятся, а также их удобно брать с собой.
Рецептом приготовления таких вафель поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она подробно рассказала, что добавить в тесто, чтобы вафли получились идеальными.
Ингредиенты
- Картофель – 4-5 шт
- Яйца – 2 шт
- Зеленый лук – ½ пучка
- Мука – 3 ст.л.
- Сыр – 50 гр
- Соль
- Перец
- Сухой чеснок
- Масло
Способ приготовления
1.Картофель чистим и натираем на большой терке. Отжимаем лишнюю влагу с помощью сита.
2. Зеленый лук измельчаем, а твердый сыр натираем на большой терке.
3. В большой емкости смешиваем картофель, яйца, творог, зеленый лук, соль, перец и сухой чеснок. Перемешиваем.
4. Добавляем муку и еще раз перемешиваем.
5. Разогретую вафельницу смазываем маслом и выкладываем на нее полученную картофельную смесь.
6. Обжариваем вафли до образования золотистой корочки.
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