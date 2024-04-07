Картофельные вафли-деруны станут отличной основой для питательного и вкусного завтрака, или же для качественного перекуса. Они очень легко готовятся, а также их удобно брать с собой.

Рецептом приготовления таких вафель поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она подробно рассказала, что добавить в тесто, чтобы вафли получились идеальными.

Ингредиенты

Картофель – 4-5 шт

Яйца – 2 шт

Зеленый лук – ½ пучка

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Мука – 3 ст.л.

Сыр – 50 гр

Соль

Перец

Сухой чеснок

Масло

Способ приготовления

1.Картофель чистим и натираем на большой терке. Отжимаем лишнюю влагу с помощью сита.

2. Зеленый лук измельчаем, а твердый сыр натираем на большой терке.

3. В большой емкости смешиваем картофель, яйца, творог, зеленый лук, соль, перец и сухой чеснок. Перемешиваем.

4. Добавляем муку и еще раз перемешиваем.

5. Разогретую вафельницу смазываем маслом и выкладываем на нее полученную картофельную смесь.

6. Обжариваем вафли до образования золотистой корочки.

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