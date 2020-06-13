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Картофельные вафли к завтраку

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OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных завтраков. Сегодня предлагаем рецепт картофельных вафель, которыми поделилась на своей странице в инстаграм фудблогер Таня Нарута narutainlondon.

Картофельные вафли к завтраку - это всегда вкусно, сытно и красиво, а готовить их легко и просто.⠀

Сверху можно положить традиционную глазунью и любимые овощи.

Картофельные вафли к завтраку

https://www.instagram.com/p/CBJF5EzDQ1p/

Ингредиенты

  • 4-6 крупных картофели

  • 100 г твёрдого сыра

  • 2 яйца

  • 2 ст.л. растительного масла

  • 2-4 ст.л. рисовой муки

  • соль и специи по вкусу

Приготовление

  1. Картофель и сыр трём на крупной тёрке.

  2. Вводим яйца, соль, специи, растительное масло и муку.

  3. Всё хорошо перемешаем, и тесто будет готово.

  4. Разогреваем вафельницу и жарим вафли до румяного золотистого цвета 5-7 минут.

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Тема
Питание
Тег
продукты
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