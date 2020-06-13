OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных завтраков. Сегодня предлагаем рецепт картофельных вафель, которыми поделилась на своей странице в инстаграм фудблогер Таня Нарута narutainlondon.

Картофельные вафли к завтраку - это всегда вкусно, сытно и красиво, а готовить их легко и просто.⠀

Сверху можно положить традиционную глазунью и любимые овощи.

https://www.instagram.com/p/CBJF5EzDQ1p/

Ингредиенты

4-6 крупных картофели

100 г твёрдого сыра

2 яйца

2 ст.л. растительного масла

2-4 ст.л. рисовой муки

соль и специи по вкусу

Приготовление

Картофель и сыр трём на крупной тёрке. Вводим яйца, соль, специи, растительное масло и муку. Всё хорошо перемешаем, и тесто будет готово. Разогреваем вафельницу и жарим вафли до румяного золотистого цвета 5-7 минут.

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