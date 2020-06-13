OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных завтраков. Сегодня предлагаем рецепт картофельных вафель, которыми поделилась на своей странице в инстаграм фудблогер Таня Нарута narutainlondon.
Картофельные вафли к завтраку - это всегда вкусно, сытно и красиво, а готовить их легко и просто.⠀
Сверху можно положить традиционную глазунью и любимые овощи.
https://www.instagram.com/p/CBJF5EzDQ1p/
Ингредиенты
4-6 крупных картофели
100 г твёрдого сыра
2 яйца
2 ст.л. растительного масла
2-4 ст.л. рисовой муки
соль и специи по вкусу
Приготовление
Картофель и сыр трём на крупной тёрке.
Вводим яйца, соль, специи, растительное масло и муку.
Всё хорошо перемешаем, и тесто будет готово.
Разогреваем вафельницу и жарим вафли до румяного золотистого цвета 5-7 минут.
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