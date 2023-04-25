Картофельные зразы с капустой: как приготовить сытное блюдо
Картофельные зразы – это особые пирожки из картофельного теста, в основе которых – картофельное пюре. Готовить их можно с разными начинками: овощами, фаршем, грибами, мясом, печенью, ливером и сыром.
Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельных зразов с капустой.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- яйцо – 1 шт
- мука – 4-5 ст. л.
- соль, перец
Начинка:
- капуста
- морковь
- лук
- соль
Способ приготовления:
1. Для приготовления начинки следует нашинковать и протушить капусту до мягкости.
2. Отдельно измельчить лук и натереть морковь на терке, поджарить овощи до мягкости.
3. Жареную морковь с луком добавить в капусту, добавить специи и тушить все вместе 2-3 минуты.
4. Для приготовления теста отварить картофель в мундире, полностью охладить и почистить. Готовый картофель размять в пюре.
5. Добавить в картофель яйцо, муку, соль и перец. Перемешать.
6. Сформировать зразу с начинкой, обвалять их в муке и пожарить с обеих сторон до готовности.
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