Картофельные зразы – это особые пирожки из картофельного теста, в основе которых – картофельное пюре. Готовить их можно с разными начинками: овощами, фаршем, грибами, мясом, печенью, ливером и сыром.

Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельных зразов с капустой.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

яйцо – 1 шт

мука – 4-5 ст. л.

соль, перец

Начинка:

капуста

морковь

лук

соль

Способ приготовления:

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1. Для приготовления начинки следует нашинковать и протушить капусту до мягкости.

2. Отдельно измельчить лук и натереть морковь на терке, поджарить овощи до мягкости.

3. Жареную морковь с луком добавить в капусту, добавить специи и тушить все вместе 2-3 минуты.

4. Для приготовления теста отварить картофель в мундире, полностью охладить и почистить. Готовый картофель размять в пюре.

5. Добавить в картофель яйцо, муку, соль и перец. Перемешать.

6. Сформировать зразу с начинкой, обвалять их в муке и пожарить с обеих сторон до готовности.

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