Картофельные зразы с необычной начинкой: как по-новому приготовить блюдо
Альтернатива пирожкам и пирогам – домашние картофельные зразы, которые можно готовить не только с фаршем. Для того, чтобы тесто для них было однородным, нужно выбрать правильный сорт картофеля и добавить всего 1 яйцо.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных зраз с сыром сулугуни и грибами, которые получатся очень сытными.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- яйца – 1 шт.
- мука – 2-3 ст. л.
- соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу
Для начинки:
- грибы – 500 г
- сыр сулугуни – 150 г
Способ приготовления:
1. Картофель очистите, залейте водой, посолите и отварите до полной готовности. Слейте воду и сделайте пюре, добавьте яйцо, соль, перец, сушеный чеснок и хорошо вымешайте. После всыпьте муку и еще раз перемешайте.
2. Грибы мелко порежьте, обжарьте до хрустящей корочки. Посолите, поперчите, дайте остыть и добавьте натертый сыр.
3. Рабочую поверхность посыпьте мукой, сформируйте шарики из теста, разомните пальцами и выложите начинку, залепите края, чтобы не выпала начинка.
4. Готовые зразы обжарьте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: