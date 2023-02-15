Картофельные зразы с необычной начинкой: как по-новому приготовить блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,2 т.
Рецепт зразов

Альтернатива пирожкам и пирогам – домашние картофельные зразы, которые можно готовить не только с фаршем. Для того, чтобы тесто для них было однородным, нужно выбрать правильный сорт картофеля и добавить всего 1 яйцо. 

Домашние зразы

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных зраз с сыром сулугуни и грибами, которые получатся очень сытными. 

Рецепт зразов
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Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг
  • яйца – 1 шт. 
  • мука – 2-3 ст. л.
  • соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу

Для начинки:

  • грибы – 500 г
  • сыр сулугуни – 150 г

Способ приготовления:

1. Картофель очистите, залейте водой, посолите и отварите до полной готовности. Слейте воду и сделайте пюре, добавьте яйцо, соль, перец, сушеный чеснок и хорошо вымешайте. После всыпьте муку и еще раз перемешайте. 

Картофельное тесто для зразов

2. Грибы мелко порежьте, обжарьте до хрустящей корочки. Посолите, поперчите, дайте остыть и добавьте натертый сыр. 

Зразы с грибами и сыром

3. Рабочую поверхность посыпьте мукой, сформируйте шарики из теста, разомните пальцами и  выложите начинку, залепите края, чтобы не выпала начинка.  

4. Готовые зразы обжарьте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

Картофельные зразы с начинкой

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