Картофельные зразы с разными начинками для сытного обеда: 3 способа приготовления

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Картофельные зразы

Кто же не любит ароматные картофельные зразы, да еще и с молодого картофеля. А если их приготовить еще с разными начинками – вы получите великолепное блюдо для обеда и даже ужина.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта картофельных зраз с необычными, пряными и очень вкусными начинками, которые вы приготовите всего за 30-40 минут.

1. Картофельные зразы с грибами

Зразы с грибами

Ингредиенты:

  • картофель – 2-3 шт.

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  • мука – 1 ст. л.

  • яйца – 2 шт.

  • грибы – 500 г

  • лук – 2 шт.

  • сливочное масло – 30 г

  • соль, перец – по вкусу

  • лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Помойте, почистите и отварите картофель, сделайте из него пюре.

  2. Грибы поджарьте до золотистости вместе с измельченным луком.

  3. К пюре добавьте яйцо, соль, перец, муку, сливочное масло, тщательно перемешайте, чтобы получилось хорошее тесто.

  4. Руками сформируйте зраз, внутрь положите ложку грибной начинки, обваляйте в муке и жарьте на растительном масле дот готовности.

Подавать блюдо лучше горячим, со сметаной и зеленью.

2. Зразы с мясом

Ингредиенты:

  • картофели – 4-5 шт.

  • мука – 1-2 ст. л.

  • лук – 2 шт.

  • фарш любой – 300 г

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – 2-3 ст. л.

  • сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель, хорошо его разомните до состояния пюре, добавьте немного соли, яйцо, муку, сливочное масло и тщательно перемешайте.

  2. Фарш хорошо пожарьте с луком на растительном масле, посолите, поперчите, накройте на 5 минут крышкой, чтобы он пустил сок.

  3. Руками сформируйте зраз, внутрь положите мясной фарш, обваляйте в муке и обжарьте.

Есть блюдо лучше теплым, очень вкусно будет со свежими овощами.

3. Зразы с капустой

Ингредиенты:

  • картошка – 4-5 шт.

  • яйцо – 1 шт.

  • мука – 1-2 ст. л.

  • капуста – 1/2 шт.

  • лук – 1 шт.

  • растительное масло – 1-3 ст. л.

  • сливочное масло – 40 г

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель и сделайте из него пюре.

  2. Добавьте сливочное масло, соль, пере, яйцо, муку, все тщательно перемешайте, чтоб тесто получилось однородным.

  3. Лук порежьте мелким кубиком.

  4. Капусту нашинкуйте и пожарьте вместе с луком на растительном масле.

  5. Руки притрусите мукой, сформируйте зразы, положите внутрь капусту и пожарьте на растительном масле.

Есть блюдо можно, как горячим, так и холодным. Будет одинаково вкусно.

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