Картофельные зразы с разными начинками для сытного обеда: 3 способа приготовления

Кто же не любит ароматные картофельные зразы, да еще и с молодого картофеля. А если их приготовить еще с разными начинками – вы получите великолепное блюдо для обеда и даже ужина.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта картофельных зраз с необычными, пряными и очень вкусными начинками, которые вы приготовите всего за 30-40 минут.

1. Картофельные зразы с грибами

Ингредиенты:

картофель – 2-3 шт.

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мука – 1 ст. л.

яйца – 2 шт.

грибы – 500 г

лук – 2 шт.

сливочное масло – 30 г

соль, перец – по вкусу

лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления:

Помойте, почистите и отварите картофель, сделайте из него пюре. Грибы поджарьте до золотистости вместе с измельченным луком. К пюре добавьте яйцо, соль, перец, муку, сливочное масло, тщательно перемешайте, чтобы получилось хорошее тесто. Руками сформируйте зраз, внутрь положите ложку грибной начинки, обваляйте в муке и жарьте на растительном масле дот готовности.

Подавать блюдо лучше горячим, со сметаной и зеленью.

2. Зразы с мясом

Ингредиенты:

картофели – 4-5 шт.

мука – 1-2 ст. л.

лук – 2 шт.

фарш любой – 300 г

соль, перец – по вкусу

растительное масло – 2-3 ст. л.

сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

Отварите картофель, хорошо его разомните до состояния пюре, добавьте немного соли, яйцо, муку, сливочное масло и тщательно перемешайте. Фарш хорошо пожарьте с луком на растительном масле, посолите, поперчите, накройте на 5 минут крышкой, чтобы он пустил сок. Руками сформируйте зраз, внутрь положите мясной фарш, обваляйте в муке и обжарьте.

Есть блюдо лучше теплым, очень вкусно будет со свежими овощами.

3. Зразы с капустой

Ингредиенты:

картошка – 4-5 шт.

яйцо – 1 шт.

мука – 1-2 ст. л.

капуста – 1/2 шт.

лук – 1 шт.

растительное масло – 1-3 ст. л.

сливочное масло – 40 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите картофель и сделайте из него пюре. Добавьте сливочное масло, соль, пере, яйцо, муку, все тщательно перемешайте, чтоб тесто получилось однородным. Лук порежьте мелким кубиком. Капусту нашинкуйте и пожарьте вместе с луком на растительном масле. Руки притрусите мукой, сформируйте зразы, положите внутрь капусту и пожарьте на растительном масле.

Есть блюдо можно, как горячим, так и холодным. Будет одинаково вкусно.

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