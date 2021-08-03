Картофельные зразы с разными начинками для сытного обеда: 3 способа приготовления
Кто же не любит ароматные картофельные зразы, да еще и с молодого картофеля. А если их приготовить еще с разными начинками – вы получите великолепное блюдо для обеда и даже ужина.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта картофельных зраз с необычными, пряными и очень вкусными начинками, которые вы приготовите всего за 30-40 минут.
1. Картофельные зразы с грибами
Ингредиенты:
картофель – 2-3 шт.
мука – 1 ст. л.
яйца – 2 шт.
грибы – 500 г
лук – 2 шт.
сливочное масло – 30 г
соль, перец – по вкусу
лавровый лист – 1 шт.
Способ приготовления:
Помойте, почистите и отварите картофель, сделайте из него пюре.
Грибы поджарьте до золотистости вместе с измельченным луком.
К пюре добавьте яйцо, соль, перец, муку, сливочное масло, тщательно перемешайте, чтобы получилось хорошее тесто.
Руками сформируйте зраз, внутрь положите ложку грибной начинки, обваляйте в муке и жарьте на растительном масле дот готовности.
Подавать блюдо лучше горячим, со сметаной и зеленью.
2. Зразы с мясом
Ингредиенты:
картофели – 4-5 шт.
мука – 1-2 ст. л.
лук – 2 шт.
фарш любой – 300 г
соль, перец – по вкусу
растительное масло – 2-3 ст. л.
сливочное масло – 30 г
Способ приготовления:
Отварите картофель, хорошо его разомните до состояния пюре, добавьте немного соли, яйцо, муку, сливочное масло и тщательно перемешайте.
Фарш хорошо пожарьте с луком на растительном масле, посолите, поперчите, накройте на 5 минут крышкой, чтобы он пустил сок.
Руками сформируйте зраз, внутрь положите мясной фарш, обваляйте в муке и обжарьте.
Есть блюдо лучше теплым, очень вкусно будет со свежими овощами.
3. Зразы с капустой
Ингредиенты:
картошка – 4-5 шт.
яйцо – 1 шт.
мука – 1-2 ст. л.
капуста – 1/2 шт.
лук – 1 шт.
растительное масло – 1-3 ст. л.
сливочное масло – 40 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите картофель и сделайте из него пюре.
Добавьте сливочное масло, соль, пере, яйцо, муку, все тщательно перемешайте, чтоб тесто получилось однородным.
Лук порежьте мелким кубиком.
Капусту нашинкуйте и пожарьте вместе с луком на растительном масле.
Руки притрусите мукой, сформируйте зразы, положите внутрь капусту и пожарьте на растительном масле.
Есть блюдо можно, как горячим, так и холодным. Будет одинаково вкусно.
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