Зразы – очень сытное и вкусное блюдо из пюре. Для начинки можно использовать грибы, тушеную капусту, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных зраз с моцареллой и грибным соусом.

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Ингредиенты:

картофельное пюре

1 яйцо

щепотка соли

4 ст. л. муки

моцарелла

Соус:

1 лук

шампиньоны

50 гр сливочного масла

100 мл сливок или сметаны

соль

зелень

Способ приготовления:

1. Хорошо разомните картофельное пюре, добавьте соль, яйцо и муку.

2. Вымешайте руками и сформируйте пирожки. В каждый зраз кладем кусок моцареллы.

3. Обжарьте на растительном масле с 2 сторон.

4. Для соуса: обжарьте лук и грибы, добавьте масло и сливки. Доведите до кипения и можно можно подавать со зразами.

Готовые зразы лучше есть в горячем виде!

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