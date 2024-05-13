Картофельные зразы с сыром и грибным соусом: рецепт самого бюджетного блюда из пюре

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Зразы – очень сытное и вкусное блюдо из пюре. Для начинки можно использовать грибы, тушеную капусту, сыр. 

Вкусные зразы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных зраз с моцареллой и грибным соусом. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • картофельное пюре 
  • 1 яйцо
  • щепотка соли
  • 4 ст. л. муки
  • моцарелла

Соус:

  • 1 лук
  • шампиньоны
  • 50 гр сливочного масла
  • 100 мл сливок или сметаны
  • соль
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Хорошо разомните картофельное пюре, добавьте соль, яйцо и муку.

Основа для теста

2. Вымешайте руками и сформируйте пирожки. В каждый зраз кладем кусок моцареллы.

Приготовление зраз с сыром

3. Обжарьте на растительном масле с 2 сторон. 

Сколько жарить зразы

4. Для соуса: обжарьте лук и грибы, добавьте масло и сливки. Доведите до кипения и можно можно подавать со зразами.

Соус для блюда

Готовые зразы лучше есть в горячем виде!

Готовые зразы с грибным соусом

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