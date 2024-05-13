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Картофельные зразы с сыром и грибным соусом: рецепт самого бюджетного блюда из пюре
Зразы – очень сытное и вкусное блюдо из пюре. Для начинки можно использовать грибы, тушеную капусту, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных зраз с моцареллой и грибным соусом.
Ингредиенты:
- картофельное пюре
- 1 яйцо
- щепотка соли
- 4 ст. л. муки
- моцарелла
Соус:
- 1 лук
- шампиньоны
- 50 гр сливочного масла
- 100 мл сливок или сметаны
- соль
- зелень
Способ приготовления:
1. Хорошо разомните картофельное пюре, добавьте соль, яйцо и муку.
2. Вымешайте руками и сформируйте пирожки. В каждый зраз кладем кусок моцареллы.
3. Обжарьте на растительном масле с 2 сторон.
4. Для соуса: обжарьте лук и грибы, добавьте масло и сливки. Доведите до кипения и можно можно подавать со зразами.
Готовые зразы лучше есть в горячем виде!
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