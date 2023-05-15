Картофельный лежень: что это и как приготовить оригинальное блюдо из картофеля и фарша
Картофельный лежень – это альтернатива зразам, но в запеченном виде. Лежень представляет собой оригинальное блюдо из картофеля и фарша, которое готовят в виде запеканки с начинкой. Лучше всего его подавать теплым и со сметаной.
Фудблогер Елена Сагун (olena_sagun) на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельного леженя с фаршем.
Ингредиенты:
- картофель – 500-600 г
- фарш – 300 г
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- яйца – 1 шт
- соль, перец, специи
Способ приготовления:
1. Очистить картофель и отварить в подсоленной воде.
2. Тем временем приготовить начинку. Для этого нужно измельчить лук и поджарить его до золотистости.
3. Натереть морковь на терке и добавить в лук. Жарить несколько минут.
4. Далее нужно добавить к овощам фарш и активно перемешать, чтобы не было комочков. Жарить на слабом огне до готовности мяса. Посолить и поперчить.
5. Готовый картофель размять до состояния пюре, дать немного остыть и добавить яйцо, соль и перец. Перемешать.
6. Смазать форму для запекания. Выложить половину картофеля, далее начинку, наверх – оставшийся картофель. Разровнять ложкой.
7. Запекать при температуре 200 градусов 25-30 минут.
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