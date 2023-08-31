Картофельный омлет на каждый день. Просто и вкусно

Іспанці дуже полюбляють свою національну картопляну тортилью. Вона подається як гарячою, так і холодною, як гарнір, закуска, основна страва, на сніданок обід та навіть до аперитива із келихом вина. В чому її секрет? Ми вважаємо, що він у простоті, доступності та делікатності смаку.

Існує багато варіантів приготування тортильї, ми ділимось тим, що полюбляє наша родина.

Порції: 4 Час приготування: 45 хв

Інгредієнти:

- 6 яєць

- 3 середні картоплини (бажано жовтих)

- маленька цибулина

- ½ ст. оливкової олії

- сіль за смаком

- зубчик часнику (опціонально)

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1. Підготуйте інгредієнти. Наріжте картоплю великими кубиками, а цибулю дрібненько розміром із рисове зернятко. Я рекомендую саме жовту, а не червону чи білу картоплю для цієї страви. Саме вона буде солодкою та не сухою. Обсмажте овочі із додаванням великої кількості оливкової олії (100 мл) на середньому вогні до напівготовності. Приблизно хвилин 10-12. Можна під кришкою, важливо щоб овочі готувались, а не горіли.

2. Збийте до однорідності 6 яєць. Додайте овочі та перемішайте. Я зазвичай витримую пропорцію 2 яйця на 1 середню картоплину. Згідно цієї формули можна збільшувати, чи зменшувати рецепт. Підсоліть все за смаком і поверніть усе разом на пательню.

3. Смажте тортилью під кришкою на маленькому вогні близько 10 хвилин. Сковорода має бути перевіреною, антипригарною, щоб нічого не прилипало і не горіло знизу.

4. Візьміть другу сковороду і переверніть на неї тортилью сирим боком вниз. Лопаткою сформуйте круглу форму, якщо яйця будуть трохи розтікатись. Смажте ще хвилин 5. Цікаво, іспанці так полюбляють цю страву, що в багатьох родинах є спеціальні пательні для її приготування: дві однакові сковороди із гачком що зчіпляє їх разом, щоб зробити перевертання максимально простим. Тортилья готова! Ласуйте із коханими вдома, заверніть в школу або візьміть із собою на роботу.

Смачного!