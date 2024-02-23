Картофельный рулет с мясом и сыром: вкуснее, чем котлеты и отбивные

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Картофельный рулет с мясом и сыром: вкуснее, чем котлеты и отбивные

Из картофеля можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, например, запеканку, пирог, вареники, пюре, жаркое и супы. Еще из картофеля получатся очень сытные и вкусные зразы, пирожки. 

 Что приготовить из картофеля 

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного рулета из картофеля, с фаршем и сыром. 

Рецепт рулета
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Ингредиенты: 

  • Сыр твердый – 300 г
  • Картофель – 500 г
  • Фарш куриный – 400 г
  • Соль/перец – по вкусу
  • Масло – 30 мл

Способ приготовления: 

1. Картошку нарежьте на слайсы, толщиной 2-3 мм.

Картофель для блюда

2. На противень выложите половину сыра, сверху картофель, полейте растительным маслом и посолите. 

Жареный фарш

3. Сверху на картофель выложите вторую часть сыра и запекайте при температуре 180 С в течение 20-25 минут до готовности картофеля.

Приготовление блюда

4. Обжаренный фарш с солью и перцем выложите на картофель с сыром и заверните в рулет, как суши. Порежьте и можно есть! 

Готовый рулет

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