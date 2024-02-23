Из картофеля можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, например, запеканку, пирог, вареники, пюре, жаркое и супы. Еще из картофеля получатся очень сытные и вкусные зразы, пирожки.

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного рулета из картофеля, с фаршем и сыром.

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Ингредиенты:

Сыр твердый – 300 г

Картофель – 500 г

Фарш куриный – 400 г

Соль/перец – по вкусу

Масло – 30 мл

Способ приготовления:

1. Картошку нарежьте на слайсы, толщиной 2-3 мм.

2. На противень выложите половину сыра, сверху картофель, полейте растительным маслом и посолите.

3. Сверху на картофель выложите вторую часть сыра и запекайте при температуре 180 С в течение 20-25 минут до готовности картофеля.

4. Обжаренный фарш с солью и перцем выложите на картофель с сыром и заверните в рулет, как суши. Порежьте и можно есть!

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