Картофельный салат с майонезом

Картофельный салат – это вкусное и сытное блюдо на каждый день, в основе которого бюджетные и доступные ингредиенты. Главный ингредиент – картофель – очень хорошо сочетается с маринованными огурцами и яйцами. А пикантность придает майонезный соус.

Фудблогер Мария Лисица (masha_lisitsia) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого картофельного салата с майонезом.

Ингредиенты:

листья салата

картофель

яйца

огурцы маринованные

Для соуса:

майонез

дижонская горчица

сок лимона

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Способ приготовления:

1. Картошку отварить или запечь. В готовом виде порезать средними кубиками.

2. Яйца отварить и в готовом виде порезать средними кубиками.

3. Порезать огурцы кубиками.

4. Для приготовления соуса смешать майонез, горчицу и лимонный сок.

5. Смешать картофель с полученным соусом.

6. На тарелку выложить листья салата, сверху – картофель, затем выложить огурцы и яйца. Полить сверху оставшимся соусом.

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