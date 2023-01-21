Картофельный салат с майонезом: очень сытный рецепт
Картофельный салат – это вкусное и сытное блюдо на каждый день, в основе которого бюджетные и доступные ингредиенты. Главный ингредиент – картофель – очень хорошо сочетается с маринованными огурцами и яйцами. А пикантность придает майонезный соус.
Фудблогер Мария Лисица (masha_lisitsia) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого картофельного салата с майонезом.
Ингредиенты:
- листья салата
- картофель
- яйца
- огурцы маринованные
Для соуса:
- майонез
- дижонская горчица
- сок лимона
Способ приготовления:
1. Картошку отварить или запечь. В готовом виде порезать средними кубиками.
2. Яйца отварить и в готовом виде порезать средними кубиками.
3. Порезать огурцы кубиками.
4. Для приготовления соуса смешать майонез, горчицу и лимонный сок.
5. Смешать картофель с полученным соусом.
6. На тарелку выложить листья салата, сверху – картофель, затем выложить огурцы и яйца. Полить сверху оставшимся соусом.
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