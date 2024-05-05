Картошка в сметане, как молодая: приготовьте, пока не начался сезон

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
72
Картошка в сметане, как молодая: приготовьте, пока не начался сезон

Картошку только недавно посадили, поэтому урожай еще не скоро. Но если очень хочется вкусного картофеля – можно использовать прошлогодний овощ. Его нужно просто правильно приготовить, добавив сметану, а также много зелени.

Идея приготовления вкусного картофеля в сметане опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann_.and_.food в Instagram. Чистить овощ не нужно.

Картошка в сметане, как молодая: приготовьте, пока не начался сезон

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг
  • сметана 150 г
  • чеснок по вкусу
  • масло сливочное 50 г
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  • укроп
  • соль, перец

Способ приготовления:

Картошка в сметане, как молодая: приготовьте, пока не начался сезон

1. Помыть и порезать картофель на половинки.

2. Если большая – на четвертинки.

Картошка в сметане, как молодая: приготовьте, пока не начался сезон

3. Отварить до готовности, с добавлением соли.

Картошка в сметане, как молодая: приготовьте, пока не начался сезон

4. Выложить картофель в сковороду.

Картошка в сметане, как молодая: приготовьте, пока не начался сезон

5. Добавить сливочное масло, чеснок, соль, сметану.

Картошка в сметане, как молодая: приготовьте, пока не начался сезон

6. Готовить под крышкой 5 минут.

Картошка в сметане, как молодая: приготовьте, пока не начался сезон

7. Добавить укроп.

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