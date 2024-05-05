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Картошка в сметане, как молодая: приготовьте, пока не начался сезон
Картошку только недавно посадили, поэтому урожай еще не скоро. Но если очень хочется вкусного картофеля – можно использовать прошлогодний овощ. Его нужно просто правильно приготовить, добавив сметану, а также много зелени.
Идея приготовления вкусного картофеля в сметане опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann_.and_.food в Instagram. Чистить овощ не нужно.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- сметана 150 г
- чеснок по вкусу
- масло сливочное 50 г
- укроп
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Помыть и порезать картофель на половинки.
2. Если большая – на четвертинки.
3. Отварить до готовности, с добавлением соли.
4. Выложить картофель в сковороду.
5. Добавить сливочное масло, чеснок, соль, сметану.
6. Готовить под крышкой 5 минут.
7. Добавить укроп.
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