Картошку только недавно посадили, поэтому урожай еще не скоро. Но если очень хочется вкусного картофеля – можно использовать прошлогодний овощ. Его нужно просто правильно приготовить, добавив сметану, а также много зелени.

Идея приготовления вкусного картофеля в сметане опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann_.and_.food в Instagram. Чистить овощ не нужно.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

сметана 150 г

чеснок по вкусу

масло сливочное 50 г

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укроп

соль, перец

Способ приготовления:

1. Помыть и порезать картофель на половинки.

2. Если большая – на четвертинки.

3. Отварить до готовности, с добавлением соли.

4. Выложить картофель в сковороду.

5. Добавить сливочное масло, чеснок, соль, сметану.

6. Готовить под крышкой 5 минут.

7. Добавить укроп.

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