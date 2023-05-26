Кулеш – это легендарное украинское блюдо, которое готовят из пшена на мясном бульоне или просто на воде, и подают с салом, луком и чесноком.

История кулиша началась еще 500 лет назад, когда образовалось украинское казачество. К братству принимали только холостых мужчин – это было важнейшим условием. Все они должны были уметь или, по крайней мере, научиться готовить пищу в разных условиях и из всего, что посылал Господь Бог. Одним из популярных блюд стал именно кулеш, который похож на густой суп или жидкую кашу. Он был настолько сытным, что мог заменить весь обед. Поэтому стал главным в меню казаков.

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Фудблогер Ирина Бурдюг (irina_burdyug) на своей странице в Instagram поделилась рецептом знаменитого кулеша с луком и беконом, который вы приготовите всего за 30 минут.

Ингредиенты:

пшено – 100 г

вода – 1 л

лук – 2 шт

бекон – 150 г

соль

сливочное масло

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить пшено. А именно, помыть и тщательно помыть в холодной, а затем в горячей воде.

3. В кастрюлю налить воду и довести до кипения. После того как закипит, насыпать пшено и варить 10-15 минут.

3. В готовое пшено добавить соль и сливочное масло. Перемешать.

4. Далее нужно порезать лук полукольцами и обжарить до золотистого цвета.

5. После приготовления лука на очереди бекон. Его нужно порезать тонкими полосками и обжарить до хрустящей корочки.

6. Все ингредиенты подготовлены, а значит можно собирать кашу. В тарелку насыпать пшено, сверху выложить жареный лук и бекон. Готово!

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