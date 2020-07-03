Каждый найдет свое: АБК Днепр представляет коллекцию сидров

Лето – время свежих вкусов, беззаботного отдыха и ярких впечатлений. Обеспечить все это украинцам поможет компания АБК Днепр, предложившая собственную коллекцию сидров, которые удовлетворят любой вкус.

Линейка сидров ТМ "Браво" насчитывает 6 ярких самобытных вкусов, подчеркивающие базовый аромат сидра, приготовленного по традиционному рецепту. Команда технологов АБК Днепр, кроме классического яблочного сидра ("Apple"), создала также коллекцию белых газированных сидров со вкусами апельсина ("Orange"), лайма ("Lime"), мяты ("Mojito"), персика ("Peach") и черники ("Bilberry").

Среди такого разнообразия каждый найдет свой любимый вкус, - убеждены в компании.

Производитель советует употреблять сидры "Браво" охлажденными. Лучше всего аромат и все оттенки вкуса этого легкого алкогольного напитка раскрываются при температуре 4-7 ° С.

Дополнительное отличие сидра ТМ "Браво": напиток изготавливается из кристально чистой воды, добываемой на территории предприятия из собственной 120-метровой артезианской скважины. Вода обогащена полезными для здоровья минералами и микроэлементами.

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