Ароматный и влажный кекс – самая вкусная домашняя выпечка к чаю. Главное – сделать удачное тесто: на молоке, кефире или сметане. По желанию кекс можно дополнить изюмом, цукатами или даже шоколадом.

В одном из кулинарных блогов (grenache_rose) в Instagram был опубликован рецепт кекса на кефире.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 200 г

кефир – 250 г

масло – 160 г

мука – 325 г

разрыхлитель – 15 г

изюм – 60 г

цедра лимона или апельсина

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Способ приготовления:

1. Изюм залить горячей водой на 10 минут, после – слить воду, просушить бумажными полотенцами и обвалять в муке.

2. Взбить белки со щепоткой соли до пышной белой пены, затем, продолжая взбивать, добавить желтки и сахар.

3. В полученную массу налить масло и кефир. Перемешать.

4. Добавить муку с разрыхлителем и натертую цедру. Перемешать.

5. В конце добавить изюм. Перемешать и вылить тесто в смазанную маслом форму.

6. Выпекать при температуре 180 °С 50 минут.

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