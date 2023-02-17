Кекс, который всегда получается мягким и пышным: готовится на кефире
Ароматный и влажный кекс – самая вкусная домашняя выпечка к чаю. Главное – сделать удачное тесто: на молоке, кефире или сметане. По желанию кекс можно дополнить изюмом, цукатами или даже шоколадом.
В одном из кулинарных блогов (grenache_rose) в Instagram был опубликован рецепт кекса на кефире.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 200 г
- кефир – 250 г
- масло – 160 г
- мука – 325 г
- разрыхлитель – 15 г
- изюм – 60 г
- цедра лимона или апельсина
Способ приготовления:
1. Изюм залить горячей водой на 10 минут, после – слить воду, просушить бумажными полотенцами и обвалять в муке.
2. Взбить белки со щепоткой соли до пышной белой пены, затем, продолжая взбивать, добавить желтки и сахар.
3. В полученную массу налить масло и кефир. Перемешать.
4. Добавить муку с разрыхлителем и натертую цедру. Перемешать.
5. В конце добавить изюм. Перемешать и вылить тесто в смазанную маслом форму.
6. Выпекать при температуре 180 °С 50 минут.
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