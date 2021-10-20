Клопотенко поделился рецептом необычного кекса с секретным ингредиентом
С лимоном, шоколадом или вишней – именно с такими начинками чаще всего хозяйки пекут кексы. А как насчет соленой: с маком и огурцами? И если на этом моменте кто-то захотел перелистнуть страницу, то не стоит этого делать. Ведь, приготовив такой кекс один раз, рискуете готовить его постоянно.
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом необычного соленого кекса на своем Youtube-канале. (Для того, чтобы посмотреть видео, просскрольте новость до конца).
Для того чтобы приготовить кекс с маком и солеными огурцами понадобятся следующие ингредиенты:
Мука – 200 г
Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
Сливочное масло – 200 г
Яйца – 3 шт
Соленые огурцы – 3-4 шт
Мед – 3 ст. л.
Мак – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Растопить сливочное масло.
Смешать масло с медом. Добавить по одному яйцу, постоянно взбивая. Перемешать до однородности.
Добавить муку, разрыхлитель и мак. Добавить щепотку соли и перемешать.
Порезать огурцы и положить их в тесто.
Выложить тесто в форму и поставить выпекаться в хлебопечку примерно на 1 час.
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