Кекс с зелеными помидорами и орехами: рецепт
Раптом…я відчула аромат Різдва і усвідомила, що за три місяці в хаті буде стояти ялинка… А ще… мені горіхово-карамельні нотки нагадали шопінг в США, де в молах ятки- острівки продають горіхи "макадамія" в цукрі.
Це рецепт однієї літньої американки- емігрантки з Німеччини, яка поділилась ним з моєю сестрою. Це так смачно, що треба вміти вчасно зупинитися.
Коли читаєш інгредієнти дивуєшся, як помідори-зелепухи можуть поєднатися з корицею, горіхами і родзинками… Можуть… Це просто якийсь кулінарний секс, коли поєднується непоєднане. Ловіть і насолоджуйтесь. Тим більш, я точно знаю, що у тих, хто має город чимало зелених помідорів, а фітофтора після злив зжерла кущі. Тож зривайте, зелені помідори і мерщій на кухню.
Інгредієнти:
1 cтакан олії
3 яйця
2 стакана цукру
2 чайної ложки ваніліна
2 стакана перебитих блендером зелених помідорів
3 стакана борошна
1 чайна ложка соди
1/2 чайнаї ложки розпушувача
2,5 чайної ложки кориці
1/4 чайної ложки мускатного горіха
1/4 чайної ложки меленої гвоздики
жменя грецьких горіхів
жменя родзинок
1. Змішати яйця з цукром.
2. Додати олію і ванілін.
3. Перебити зелені помідори блендером. Все змішати.
4. Додати решту інгредієнтів.
5. Форму змастити вершковим маслом, вилити тісто.
6. Випікати 1 годину, 170 градусів.
P.S. Виходить 2 форми, як на фото.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.