Кекс с зелеными помидорами и орехами: рецепт

Раптом…я відчула аромат Різдва і усвідомила, що за три місяці в хаті буде стояти ялинка… А ще… мені горіхово-карамельні нотки нагадали шопінг в США, де в молах ятки- острівки продають горіхи "макадамія" в цукрі.

Це рецепт однієї літньої американки- емігрантки з Німеччини, яка поділилась ним з моєю сестрою. Це так смачно, що треба вміти вчасно зупинитися.

Коли читаєш інгредієнти дивуєшся, як помідори-зелепухи можуть поєднатися з корицею, горіхами і родзинками… Можуть… Це просто якийсь кулінарний секс, коли поєднується непоєднане. Ловіть і насолоджуйтесь. Тим більш, я точно знаю, що у тих, хто має город чимало зелених помідорів, а фітофтора після злив зжерла кущі. Тож зривайте, зелені помідори і мерщій на кухню.

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Інгредієнти:

1 cтакан олії

3 яйця

2 стакана цукру

2 чайної ложки ваніліна

2 стакана перебитих блендером зелених помідорів

3 стакана борошна

1 чайна ложка соди

1/2 чайнаї ложки розпушувача

2,5 чайної ложки кориці

1/4 чайної ложки мускатного горіха

1/4 чайної ложки меленої гвоздики

жменя грецьких горіхів

жменя родзинок

1. Змішати яйця з цукром.

2. Додати олію і ванілін.

3. Перебити зелені помідори блендером. Все змішати.

4. Додати решту інгредієнтів.

5. Форму змастити вершковим маслом, вилити тісто.

6. Випікати 1 годину, 170 градусів.

P.S. Виходить 2 форми, як на фото.

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