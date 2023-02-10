Кекс "Столичный" с изюмом: рецепт ароматной выпечки к чаю

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Кекс 'Столичный' с изюмом: рецепт ароматной выпечки к чаю

Кекс "Столичный" – рассыпчатая, нежная и ароматная выпечка с изюмом, которую очень легко приготовить в домашних условиях. Он станет отличным десертом к чаю, а также украшением праздничного стола.

Фудблогер Татьяна с ником _tanyushina_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом кекса "Столичный" с изюмом.

Рецепт кекса ''Столичный'' с изюмом

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 220 г
  • сахар – 200-220 г
  • яйца – 4 шт
  • изюм – 220 г
  • цедра 1 лимона
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
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  • мука – 290 г + 1 ст. л. для изюма
  • разрыхлитель – 10 г
  • соль
  • сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Мягкое масло взбить с сахаром до светлой пышной массы.

2. Постепенно добавить по одному яйцу, продолжая взбивать.

Тесто с изюмом

3. Просеять муку и разрыхлитель. Перемешать.

4. Изюм промыть, просушить и смешать с мукой. Добавить к тесту.

5. Натереть цедру. Перемешать.

Выпечка с изюмом

6. Готовое тесто выложить в форму. Выпекать при температуре 170 градусов 60-70 минут.

Кекс ''Столичный'' с изюмом

7. Готовый кекс охладить и посыпать сахарной пудрой.

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