Кекс "Столичный" – рассыпчатая, нежная и ароматная выпечка с изюмом, которую очень легко приготовить в домашних условиях. Он станет отличным десертом к чаю, а также украшением праздничного стола.

Фудблогер Татьяна с ником _tanyushina_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом кекса "Столичный" с изюмом.

Ингредиенты:

сливочное масло – 220 г

сахар – 200-220 г

яйца – 4 шт

изюм – 220 г

цедра 1 лимона

ванильный сахар – 1 ч. л.

Видео дня

мука – 290 г + 1 ст. л. для изюма

разрыхлитель – 10 г

соль

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Мягкое масло взбить с сахаром до светлой пышной массы.

2. Постепенно добавить по одному яйцу, продолжая взбивать.

3. Просеять муку и разрыхлитель. Перемешать.

4. Изюм промыть, просушить и смешать с мукой. Добавить к тесту.

5. Натереть цедру. Перемешать.

6. Готовое тесто выложить в форму. Выпекать при температуре 170 градусов 60-70 минут.

7. Готовый кекс охладить и посыпать сахарной пудрой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: