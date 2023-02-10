Кекс "Столичный" с изюмом: рецепт ароматной выпечки к чаю
Кекс "Столичный" – рассыпчатая, нежная и ароматная выпечка с изюмом, которую очень легко приготовить в домашних условиях. Он станет отличным десертом к чаю, а также украшением праздничного стола.
Фудблогер Татьяна с ником _tanyushina_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом кекса "Столичный" с изюмом.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 220 г
- сахар – 200-220 г
- яйца – 4 шт
- изюм – 220 г
- цедра 1 лимона
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- мука – 290 г + 1 ст. л. для изюма
- разрыхлитель – 10 г
- соль
- сахарная пудра
Способ приготовления:
1. Мягкое масло взбить с сахаром до светлой пышной массы.
2. Постепенно добавить по одному яйцу, продолжая взбивать.
3. Просеять муку и разрыхлитель. Перемешать.
4. Изюм промыть, просушить и смешать с мукой. Добавить к тесту.
5. Натереть цедру. Перемешать.
6. Готовое тесто выложить в форму. Выпекать при температуре 170 градусов 60-70 минут.
7. Готовый кекс охладить и посыпать сахарной пудрой.
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