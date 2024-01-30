Кексы – это всегда вкусное блюдо, которое может служить в качестве вкусности к кофе, перекусу, или даже легкому завтраку. Для того, чтобы приготовить вкусные кексы, нужна только форма и правильный, интересный рецепт. И не нужно делать стандартное заливное тесто и долго выпекать кексы в духовке.

Теперь это можно сделать в микроволновке и добавить к кексам вкусы любимых фруктов. Именно таким интересным и необычным рецептом кексов из бананов и хурмы поделилась в Instagram фудблогер с ником twins.mom.8. Кстати, такие кексы очень полезны и их можно давать даже детям.

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Ингредиенты

Банан – 1 шт

Хурма – 1 шт

Кефир – 3 ст.л.

Яйцо – 1 шт

Манка – 6 ст.л.

Способ приготовления

1. Банан и хурму очистить и отправить в чашу блендера. Добавить яйцо и кефир. Хорошо сбить блендером.

2. Добавить манку и хорошо перемешать.

3. Разложить тесто по силиконовым формам и отправить в микроволновку на 6-7 минут при мощности 450. Накрыть можно крышкой для печи.

Такие кексы можно замораживать в морозильной камере и просто разогревать перед подачей.

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