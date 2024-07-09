Кексы с малиной без замеса теста: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Кексы с малиной без замеса теста: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Если вы хотите быстро приготовить вкусный десерт, идеальным вариантом станут кексы, которые можно приготовить из готового теста. Для начинки можно использовать любые ягоды.

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Домашние кексы

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных кексов из слоеного теста, с малиновой начинкой.

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • Малина – 300 г
  • Масло сливочное – 50 г
  • Пудра сахарная – 20-30 г
  • Бездрожжевое тесто – 1 пачка
  • Пудра для украшения

Способ приготовления:

1. Малину перебейте блендером, процедите через сито.

Малиновый джем

2. Смажьте тесто джемом, сверните, выложите в форму.

Тесто для блюда

3. Выпекайте до готовности.

Готовые кексы

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