Если вы хотите быстро приготовить вкусный десерт, идеальным вариантом станут кексы, которые можно приготовить из готового теста. Для начинки можно использовать любые ягоды.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных кексов из слоеного теста, с малиновой начинкой.

Ингредиенты:

Малина – 300 г

Масло сливочное – 50 г

Пудра сахарная – 20-30 г

Бездрожжевое тесто – 1 пачка

Пудра для украшения

Способ приготовления:

1. Малину перебейте блендером, процедите через сито.

2. Смажьте тесто джемом, сверните, выложите в форму.

3. Выпекайте до готовности.

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