Видео дня
Кексы с малиной без замеса теста: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Если вы хотите быстро приготовить вкусный десерт, идеальным вариантом станут кексы, которые можно приготовить из готового теста. Для начинки можно использовать любые ягоды.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных кексов из слоеного теста, с малиновой начинкой.
Ингредиенты:
- Малина – 300 г
- Масло сливочное – 50 г
- Пудра сахарная – 20-30 г
- Бездрожжевое тесто – 1 пачка
- Пудра для украшения
Способ приготовления:
1. Малину перебейте блендером, процедите через сито.
2. Смажьте тесто джемом, сверните, выложите в форму.
3. Выпекайте до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: