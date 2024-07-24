Кексы с малиной по простому рецепту: как приготовить из готового теста
Пока длится сезон малины, необходимо сполна насладиться этой ягодой. Ее можно есть отдельно, подавать со сливками или сметаной, а также использовать в качестве начинки для разнообразной выпечки.
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram представил рецепт летних кексов с малиной. Он утверждает, что получится невероятно вкусный готовящийся довольно быстро десерт. По желанию можно использовать и другие ягоды.
Ингредиенты
- Малина – 300 гр
- Сливочное масло – 50 гр
- Сахарная пудра – 20-30 гр
- Бесдрожжевое тесто – 1 пачка
Способ приготовления
1. Малину перебиваем блендером до состояния пюре.
2. Смешиваем со сливочным маслом и добавляем сахарную пудру. Перемешиваем венчиком.
3. Бесдрожжевое тесто раскатываем в квадрат и наносим на него образовавшуюся массу.
4. Скручиваем в рулет и разрезаем его пополам.
5. Образовавшиеся "рогалики" разрезаем вдоль пополам, но не до конца. Выкладываем в форму.
6. Выпекаем при 180 градусах до образования золотистой корочки.
7. Перед подачей присыпаем сахарной пудрой.
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