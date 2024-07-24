Пока длится сезон малины, необходимо сполна насладиться этой ягодой. Ее можно есть отдельно, подавать со сливками или сметаной, а также использовать в качестве начинки для разнообразной выпечки.

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Шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram представил рецепт летних кексов с малиной. Он утверждает, что получится невероятно вкусный готовящийся довольно быстро десерт. По желанию можно использовать и другие ягоды.

Ингредиенты

Малина – 300 гр

Сливочное масло – 50 гр

Сахарная пудра – 20-30 гр

Бесдрожжевое тесто – 1 пачка

Способ приготовления

1. Малину перебиваем блендером до состояния пюре.

2. Смешиваем со сливочным маслом и добавляем сахарную пудру. Перемешиваем венчиком.

3. Бесдрожжевое тесто раскатываем в квадрат и наносим на него образовавшуюся массу.

4. Скручиваем в рулет и разрезаем его пополам.

5. Образовавшиеся "рогалики" разрезаем вдоль пополам, но не до конца. Выкладываем в форму.

6. Выпекаем при 180 градусах до образования золотистой корочки.

7. Перед подачей присыпаем сахарной пудрой.

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