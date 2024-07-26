Из кабачков можно приготовить всевозможные закуски, выпечку и даже пикантный кетчуп. Он отлично сохраняется на зиму, идеально дополнит вкус мяса или рыбы. Для того, чтобы сделать такую заготовку, вам понадобится еще несколько сезонных овощей.

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Идея приготовления кабачкового кетчупа на зиму опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош ( oksana dorosh rezeptu ) в Instagram. Уксус будет как консервант.

Ингредиенты:

почищенные кабачки – 1,5 кг

лук – 0,5 кг.

соль – 2 ст.л.

томатная паста – 0,5 л

красный перец – 0,5-1 ч,л.

сладкая паприка – 1 ст.л.

уксус – 125 мл.

сахар – 125 г

Способ приготовления:

1. Кабачки порезать кубиками 1 на 1 см.

2. Лук порезать маленькими кубиками.

3. Добавить соль и хорошо перемешать, оставить на час.

4. Затем слить всю образовавшуюся жидкость и поставить кастрюлю с кабачками и луком на огонь.

5. Довести до кипения и варить (иногда помешивая) около 45 минут.

6. Снять с огня, взбить погружным блендером до однородности.

7. Добавить перец красный, паприку, сахар, томатную пасту, уксус.

8. Поставить на огонь, довести до кипения и варить на минимальном огне еще 15 минут (иногда помешивая).

9. Затем раскладываем в стерилизованные банки и закрутим крышками.

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