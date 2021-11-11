'Киевский торт': история и рецепт самого загадочного десерта

Если услышите о десерте с 60-летним стажем, то знайте, что речь идет о "Киевском торте". Ошибка неопытного повара или идея известной кондитерской компании – точно неизвестно. Но в любом случае нужно благодарить того, кто придумал этот торт и настоящую визитку украинской столицы.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы эксперта, поделится историей и рецептом "Киевского торта".

Говорят, что знаменитый десерт родился на корпорации им. Карла Маркса – сегодня это фирменный завод Roshen – благодаря одному невнимательному кондитеру. Он якобы просто забыл поставить взбитые белки в холодильник. И во избежание выговора от руководства утром сбил белки еще раз, приготовил тесто, испек коржи и перемазал их кремом. Торт оказался просто безупречным по вкусу.

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Еще в советское время этот самый "Киевский торт" можно было приобрести исключительно в Киеве. У одного из гастрономов стояли огромные очереди вдоль улиц – каждый хотел полакомиться расхваленным десертом. А не явиться в гости без торта или не привезти его домой из командировки было настоящим безобразием.

"Киевский торт" по рецепту recepty_przepisy, которым фудблогер поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Белки – 6 шт

Сахар – 250 г

Крахмал – 3 ст. л.

Ванильный сахар – 10 г

Жареный арахис – 150 г

Крем Шарлотт:

Желтки – 6 шт

Сахар – 125 г

Молоко – 150 мл

Ванильный сахар – 10 г

Сливочное масло – 240 г

Какао – 30 г

Коньяк – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Белки отделить от желтков. Накрыть и бросить на 24 часа при комнатной температуре.

2. Для коржей смешать 1/2 сахара, крахмал, ванильный сахар и орехи.

3. Белки взбить с оставшимся сахаром до устойчивых пиков, в несколько этапов вмешать сухую смесь.

4. Тесто переложить в две формы для выпечки, застелить пергаментом. Выпекать при температуре 150 градусов 2 часа, а затем при 100 градусах 1,5 –2 часа. Готовые лепешки вынуть из духовки только тогда, когда они полностью остынут. Оставить их минимум на 8 часов.

5. Для крема в кастрюле смешать желтки, сахар, ванильный сахар и молоко. Варить 4-5 минут до лёгкого загустения, охладить.

6. Мягкое масло взбить до пышности, постепенно добавить заварную массу. В конце добавить коньяк.

7. Разделить крем на 2 части – в одну насыпать какао.

8. Собрать торт: перемазать коржи белым кремом, бока и верх смазать кремом из какао. Украсить по желанию.

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