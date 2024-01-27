Киевский торт по-простому: идеей поделилась известный шеф-повар
Киевский торт – это визитка украинской столицы. О таком десерте знают во всем мире. Но, несмотря на особую технологию приготовления, есть вариант, с которым вы справитесь даже в домашних условиях.
Идеей приготовления простого варианта киевского торта поделилась известный украинский шеф-повар Татьяна Литвинова (tanita_litvinova) в Instagram. Корж получается очень хрустящим.
Ингредиенты:
- белок – 240 г (примерно 7 яиц)
- сахар – 330 г
- фундук – 170мг (обжаренный и измельченный)
Ингредиенты для крема:
- сироп (сахар 170 г, вода 80 г)
- желтки – 160 г
- сливочное масло – 320 г
- какао – 2 ст.л.
Ингредиенты для декора:
- 180 фундука и кондурин
Способ приготовления:
1. Взбить белки в пену, добавляя постепенно сахар, взбивать до стойкой консистенции меренги.
2. Добавьте измельченный фундук и осторожно перемешайте. Разделить на 2 коржа в разъемной форме. Выпекать час при температуре 140 градусов.
3. Дать остыть и извлечь из формы.
4. Для крема сварить сироп при температуре 113 градусов. Проверить готовность.
5. Взбить желтки комнатной температуры до белого цвета и, добавляя тоненькой струйкой, взбить в рыхлую пену.
6. Смазать первый корж 1/3 части крема и насыпать горстку фундука между слоями.
7. К остальному крему добавить какао и тщательно перемешать.
8. Смажьте кремом верх и бока торта.
9. Поставить стабилизироваться в холодильник на 3-4 часа.
10. Украсить сверху целыми орехами, усыпанными кандурином и измельченным фундуком по бокам.
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