Киевский торт – это визитка украинской столицы. О таком десерте знают во всем мире. Но, несмотря на особую технологию приготовления, есть вариант, с которым вы справитесь даже в домашних условиях.

Идеей приготовления простого варианта киевского торта поделилась известный украинский шеф-повар Татьяна Литвинова (tanita_litvinova) в Instagram. Корж получается очень хрустящим.

Ингредиенты:

белок – 240 г (примерно 7 яиц)

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сахар – 330 г

фундук – 170мг (обжаренный и измельченный)

Ингредиенты для крема:

сироп (сахар 170 г, вода 80 г)

желтки – 160 г

сливочное масло – 320 г

какао – 2 ст.л.

Ингредиенты для декора:

180 фундука и кондурин

Способ приготовления:

1. Взбить белки в пену, добавляя постепенно сахар, взбивать до стойкой консистенции меренги.

2. Добавьте измельченный фундук и осторожно перемешайте. Разделить на 2 коржа в разъемной форме. Выпекать час при температуре 140 градусов.

3. Дать остыть и извлечь из формы.

4. Для крема сварить сироп при температуре 113 градусов. Проверить готовность.

5. Взбить желтки комнатной температуры до белого цвета и, добавляя тоненькой струйкой, взбить в рыхлую пену.

6. Смазать первый корж 1/3 части крема и насыпать горстку фундука между слоями.

7. К остальному крему добавить какао и тщательно перемешать.

8. Смажьте кремом верх и бока торта.

9. Поставить стабилизироваться в холодильник на 3-4 часа.

10. Украсить сверху целыми орехами, усыпанными кандурином и измельченным фундуком по бокам.

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