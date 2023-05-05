Кифлики: как приготовить рогалики с начинкой по-закарпатски

Кифлики – это традиционная закарпатская выпечка, которая напоминает миниатюрный рогалик. В основе выпечки – легкое песочное тесто, которое готовится всего из трех ингредиентов, а также начинка.

В одном из кулинарных блогов (voloshkove.pole) в Instagram был опубликован рецепт закарпатских кифликов с начинкой и сахарной пудрой. В тесто для выпечки не советуют добавлять разрыхлитель или соду, ведь оно и так получается нежным и рассыпчатым благодаря содержанию масла.

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Ингредиенты:

мука – 450 г

сметана – 170 г

сливочное масло – 200 г

Для начинки подойдет любое варенье или джем, мак, сыр, орехи и т.д.

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно смешать масло комнатной температуры со сметаной.

2. Перемешивая полученную массу, постепенно насыпать муку. Замесить тесто – оно получается мягкое и достаточно упругое. Его следует завернуть в шар, потом в пленку и оставить в холодильнике на 1 час.

3. Охлажденное тесто тонко раскатать, порезать его в виде квадратиков.

4. На каждый квадрат выложить начинку и завернуть в рулетик.

5. Выпекать при температуре 200 градусов 15-20 минут до легкого золотистого цвета.

6. Готовые кифлики посыпать сахарной пудрой. Готово!

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